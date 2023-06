Simaria faz primeira apresentação solo desde a separação da dupla com Simone

A cantora Simaria fez neste sábado (10) a sua primeira apresentação solo desde o anúncio da separação da dupla que tinha com a irmã Simone, em agosto do ano passado. A sertaneja realizou um show na concorrida festa junina comandada pelo influenciador Carlinhos Maia na cidade de Penedo, em Alagoas.

O show de Simaria foi em homenagem a Luiz Gonzaga, um dos maiores nomes da música brasileira.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla em agosto de 2022. As duas já estavam afastadas antes de terem confirmado o fim da parceria. A relação entre elas continua estremecida.

Nos últimos dez meses, Simone emplacou a carreira solo, com shows lotados e novas músicas. Já Simaria teve mais destaque com fotos nas redes sociais e uma briga com o ex-marido, Vicente Escrig.