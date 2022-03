Silvio Santos é condenado por pergunta sobre sexo a criança na TV

O apresentador Silvio Santos e o SBT foram condenados pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) a pagar R$ 50 mil em indenização por conta de uma pergunta feita pelo comunicador a uma criança de 5 anos, em 2016, durante o seu programa na emissora.

“O que você acha melhor: sexo, poder ou dinheiro?”, questionou o apresentador, na época. No entanto, em 2019, as imagens voltaram a circular nas redes sociais após o youtuber Felipe Neto publicar uma crítica sobre o dono do baú.

Segundo o Portal R7, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que a emissora vai recorrer da decisão. O canal, no entanto, não deu mais detalhes sobre o processo que corre na Justiça de SP.

Investigação do MPF

Em 2020, no entanto, o MPF (Ministério Público Federal) abriu investigação contra Silvio Santos. Segundo informações do R7, o procedimento foi baseado com um portaria publicada no dia 28 de julho de 2020, no DOU (Diário Oficial da União).

O documento, que ainda está incompleto, ressalta que a importância da garantia de direitos e “respeito à dignidade”, considerando que crianças e adolescentes devem ser reconhecidos como “pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, direito ao respeito que compreende a inviolabilidade da integridade psíquica, abrangendo preservação da imagem.”

As informações são do R7.