Silvio Santos diz que vai perguntar a Bolsonaro sobre reeleição

O apresentador Silvio Santos, 90 anos, retornou às gravações presenciais depois de 2 anos afastado. Na 1ª edição do programa “Roda a Roda Jequiti” apresentada por Silvio depois do hiato, exibida neste domingo (25/7) pelo SBT, o apresentador comentou que perguntaria ao presidente Jair Bolsonaro se ele seria eleito.

“Eu nunca saí de São Paulo, só conheço o Rio, porque eu nasci lá, e Brasília, que é onde vou tratar de negócios”, comentou. “Vou falar com o Bolsonaro para ver se ele vai ser reeleito. Vou perguntar a ele se vai ser reeleito”.

O programa foi gravado 2 dias antes, na 6ª feira (23/7).

Dono do SBT, Silvio estava em isolamento por conta da pandemia do coronavírus. O apresentador foi vacinado em 10 de fevereiro com a 1ª dose da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan.

Durante o programa, o apresentador reclamou de ter ficado em casa “sem fazer nada” durante o período de isolamento.

Silvio Santos é sogro do ministro Fábio Faria (Comunicações), que é casado com Patrícia Abravanel. No Twitter, Faria chegou a comemorar o retorno de Silvio às gravações. Disse que o empresário é “referência na televisão há 65 anos ininterruptos e ícone da comunicação no Brasil” e compartilhou um vídeo do retorno do apresentador.

