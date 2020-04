Sikêra Júnior passa mal ao vivo e é substituído às pressas por repórter

O apresentador Sikêra Jr. deu um susto em seus colegas de trabalho na noite desta quarta-feira (22). Ele passou mal enquanto apresentava o “Alerta nacional” e quase não conseguiu terminar a apresentação do noticiário. Na edição regional, o Alerta Amazonas, ele foi substituído pela repórter Mayara Rocha.

Durante todo o programa da RedeTV!, o jornalista estava visivelmente abatido e apático.

Em dado momento, ele inclusive lamentou ao vivo não estar em condições físicas de festejar a quarta colocação no Ibope. “Eu queria comemorar, mas pelo menos o meu elenco é bacana, né?”, justificou, ofegante.

Ao encerrar o “Alerta nacional”, Sikêra Jr. pediu para que sua editora-chefe lhe dispensasse da apresentação do Alerta Amazonas e pediu orações de seus fãs. “Elis, posso ir embora? Eu vou embora, vou pra casa, não vou nem conseguir fazer o regional hoje. Peçam a Deus, quem gosta deste velho, uma oração pra esse velho. Eu vou ficar muito feliz. Vou pra casa, ficar perto da minha mulher e do meu filho. Com fé em Jesus amanhã eu estou de volta”, disse ele.

Após um breve intervalo comercial, a repórter Mayara Rocha surgiu no estúdio e deu início ao bloco regional do programa da RedeTV!. Ela, que já o substituía aos sábados, justificou que o titular teve uma indisposição e pediu para ir embora mais cedo.

Procurada pela Coluna do Leo Dias, a assessoria de imprensa de Sikêra Jr. informou que “ele está gripado, não conseguiu terminar o programa e pediu para ir para casa descansar”. Questionada sobre uma possível contaminação pelo Covid-19, a assessoria negou que ele tenha sintomas da doença.

FONTE: UOL

