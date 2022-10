Sikêra Jr. é processado pela Globo que pede R$ 100 mil por falas do apresentador

A TV Globo tem um processo em andamento na Justiça contra o apresentador do Alerta Nacional Sikêra Jr., 56, e contra a TV A Crítica de Manaus (AM). A emissora pede um montante de R$ 100 mil por causa de comentários tidos como ofensivos a ela e a seus artistas ditos na atração.

A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A ação corre na 11.ª Vara Cível e os autos já estão concluídos para a sentença. Procurado, Sikêra e seu advogado não responderam. Cabe recurso para segunda instância.

Recentemente, Sikêra teve mais uma derrota na Justiça e foi condenado em segunda instância no processo movido contra ele pelo cantor e marido de Xuxa, Junno Andrade, 59. O músico foi chamado de “jugolô” que “não faz nada na vida” e que “já tentou de tudo e não consegue fazer sucesso” durante uma das edições de 2020 do Alerta Nacional (RedeTV!). Procurado, Sikêra e seu advogado também não responderam as solicitações.

Em primeira instância, Sikêra já havia sido condenado ao pagamento de R$ 10 mil a Junno. Agora, deve ser acrescido de juros e correção monetária. De acordo com documento do Tribunal de Justiça de São Paulo, o apelo do apresentador da RedeTV! foi negado e a sentença mantida. Ainda cabe recurso. A emissora também não deu retorno à Folha de S.Paulo sobre o assunto.

Sikêra também foi processado por Xuxa, 59, que entrou com ação por suposto ataque à honra e por não ter gostado da exibição de uma cena de zoofilia na atração da RedeTV!. Em junho, Jr. entrou em acordo com o Ministério Público do Amazonas para pagar, segundo seu advogado, R$ 2.000 a uma instituição de caridade. Trata-se da ação penal cujo acordo foi aceito para que ele se livrasse de uma possível condenação criminal.

Por FOLHAPRESS