Shoppings de Manaus estão com programação especial para o Dia das Crianças

MANAUS — Os shoppings de Manaus estão com uma programação especial para o Dia das Crianças comemorado nesta quarta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Confira abaixo a programação:

Shopping Manaus ViaNorte

Atividades lúdicas, narrações de histórias infantis, interação com os personagens Super Homem e Mulher Maravilha, e ainda a apresentação de uma fanfarra estão entre as atrações do Shopping Manaus ViaNorte (avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Monte das Oliveiras, zona Norte), nesta quarta (12), das 9h às 22h, com entrada gratuita.

Além das atividades gratuitas, também há diversas opções para a diversão de crianças e adolescentes. Tem o FunPark, maior parque temático coberto do estado; a Fábrica de Brinquedos, que dispõe de infláveis, um playground, com mesa para pinturas e máquinas de jogos; o Pula Mania; o Universo Kids; o Puppy Play; Speed kart Indoor; entre outros.

“Olhamos com muito carinho sobre o que já tínhamos feito e as possibilidades que estamos oferecendo neste ano. Desta vez, além dos brinquedos e das atividades lúdicas, incentivamos a decoração de vitrines com uma estética agradável ao público infantil e também preparamos uma sessão de cinema para crianças autistas. Só resta convidar a família para aproveitar o dia conosco”, frisa a gerente de marketing do centro de compras, Natália Zerbini.

Pensando também em facilitar a compra de presentes, o shopping possui horário estendido de funcionamento, abrindo suas portas às 9h e fechando às 22h, incluindo também a Praça de Alimentação. Já o FunPark iniciará as atividades a partir das 10h. Dentro do centro de compras, o público tem à disposição mais de 200 lojas em vários nichos, como perfumes, roupas, tecnologias, maquiagem, brinquedos e leitura.

Amazonas Shopping

No Amazonas Shopping (avenida Djalma Batista, 482, Parque 10, zona Centro-Sul), as crianças poderão aproveitar o parque inspirado no filme Jurassic World Dominion. O espaço propõe uma imersão no universo dos dinossauros, com diversas atividades interativas. Funciona na Praça Rio Negro, no corredor central do shopping, das 10h às 22h. A entrada é gratuita.

Também há briquedos infláveis para a criançada, no piso no G1 do Edifício Garagem, a partir das 16h.

E esta quarta-feira (12) também será o último dia para concorrer a um Nintendo Switch de presente para as crianças. Na Promoção Compre e Concorra, a cada R$ 200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a oito Nintendos Switch.

Baixe o app do shopping para cadastrar suas notas. Confira o regulamento completo no site e app. Para cadastrar os cupons, basta seguir o seguinte passo a passo: 1) Abra o app do Amazonas Shopping e entre na aba “promoções”; 2) Clique em “participar” e aceite os termos; 3) Escolha “Amazonas Shopping” e “Enviar notas”; 4) Aponte a câmera e fotografe sua nota fiscal; e 5) Seu número do sorteio será gerado.

Millennium Shopping

Uma Oficina de Jardinagem para crianças de 3 a 12 anos é a atração do Millennium Shopping (avenida Djalma Batista, 1.661, Chapada). A entrada é gratuita e a atividade inclui plantio de mudas e pintura de vaso.

A oficina é realizada de 14h às 19h, próxima à saída de acesso à avenida Djalma Batista. O objetivo é levar para as crianças o aprendizado para cuidar de algo, incentivá-las a apreciar a natureza e aprimorar o desenvolvimento cognitivo.

Manaus Plaza Shopping

No Manaus Plaza Shoppping (avenida Djalma Batista, 2.100, Chapada), o destaque é a campanha “Criança Feliz”. O centro de comprar está reunindo doações de brinquedos novos ou em bom estado de uso e de roupas novas ou usadas e bem conservadas. Os próximos dias de arrecadação serão sexta-feira (14) e sábado (15), no ponto em frente à loja Studio Z.

As roupas e brinquedos arrecadados serão doados para as instituições Abrigo Monte Salém, no bairro Tarumã, e Casa dos Filhos, na Cidade Nova.

Manauara Shopping

A data será celebrada pelo Manauara Shopping (avenida Mário Ypiranga, 1.300, bairro Adrianópolis) com espetáculos musicais, “caça às figurinhas”, sessão especial de cinema e show com a artista Alexa Yngrid, entre outras atividades. A programação começará às 10h.

Pela manhã, foi organizada uma “caça às figurinhas” onde as crianças percorrerão o shopping em busca de pistas que estarão nas vitrines das lojas participantes. Quando encontrar todas as respostas, a criança ganha um pacote das desejadas figurinhas do álbum da Copa.

Inscrições Caça Figurinhas

As inscrições deverão ser feitas no site www.manauarashopping.com.br. A atividade ocorrerá exclusivamente das 10h às 12h, ou enquanto durar o estoque de 800 pacotes de figurinhas. O participante previamente cadastrado deverá comparecer ao balcão, localizado no Piso Tucumã, em frente à Comepi, para receber o mapa de participação. Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas por um responsável.

Oficinas infantis

Já no Clubinho da Alexa, oficinas de pinturas, desenhos e smiles serão oferecidas aos visitantes. No espaço divido em quatro ambientes, as crianças podem aprender coreografias musicais, vestir as roupas da artista, tirar fotos e brincar no jogo da memória. As oficinas ocorrerão das 10h às 22h na praça de eventos, posicionada no piso Castanheiras próximo à loja Ramsons.

Sun Manauara

Estão programadas outras atrações marcadas para começar às 17h na cobertura do Manauara, no estacionamento G8 Vermelho. Um bom programa para fazer com as crianças será o de assistir o “Espetáculo Musical Família Encantada” e o show da artista revelação mirim Alexa Yngrid. Um parquinho com pula-pula e escorregador inflável fazem parte das atrações.

Adoção de pets

Ainda no evento, pets de diferentes perfis e idades estarão vacinados, castrados e vermifugados, prontos para a adoção em busca de um lar. Os interessados deverão apresentar um documento com foto e comprovante de residência, passarão por uma entrevista, e para adotar, a pessoa deve ter no mínimo 18 anos.

Mundo Bita

O Mundo Bita vai apresentar no palco do Teatro Manauara o show “A Semente da Diversão é a Imaginação”. Os ingressos estão à venda no site baladaapp ou na bilheteria do Teatro. A abertura dos portões vai ser às 16h30 e o show começa às 17h30. A atração teatral fala sobre preservação da natureza, criação dos filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas que permeiam o universo infantil.

UCI kids

O novo cinema do Manauara também entrou no clima do Dia das Crianças e vai oferecer uma sessão especial, às 11h da manhã, com o lançamento “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda”. O filme conta a divertida jornada de Tad e Sara na luta para colocar um fim na maldição da múmia. Além da sessão matinal, o UCI Manauara segue com a programação normal com filmes para toda a família. Valores e horários podem ser conferidos no site do Manauara.

Quarta-Feira – 12/10 – Especial Dia das Crianças

– Caça Figurinhas das 10h às 12h;

– Sessão Matinal no UCI Manauara às 11h;

– Espetáculo Musical Família Encantada;

– Oficinas e pôr do sol animado;

– Evento de adoção;

– Photobooth;

– Espaço Leitura para todos;

– Show da Alexa Yngrid;

– Pista de Skate, Patins e Bicicleta– Pista de Skate, Patins e Bicicleta