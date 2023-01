Shopping Phelippe Daou recebe ações do Castramóvel de 18 a 21

MANAUS — A Unidade Móvel de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realiza, de 18 a 21 de janeiro, mais uma ação itinerante em Manaus. Desta vez, o “Castramóvel” ficará estacionado no Shopping Phelippe Daou, localizado na Avenida Camapuã, nº 2939, bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital.

Para garantir a castração solidária, os tutores interessados devem realizar o agendamento prévio, por meio WhatsApp do Disque Castração: (92) 98602-4456. No ato, é necessário apresentar RG, CPF e uma foto do animal.

As castrações serão realizadas a partir das 9h, nos dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro. A Unidade Móvel estará estacionada na segunda entrada do shopping popular. A coordenadora do Castramóvel, Vanessa Menezes, ressalta o avanço das ações.

“É importante destacar que os procedimentos não têm custo aos tutores. Essa é uma política pública garantida pelo Governo do Amazonas, por meio da Sema, que está em prática desde 2021 e já resultou em mais de 10 mil cães e gatos castrados”, ressaltou.

No local, 26 médicos veterinários estarão disponíveis para a realização das castrações. “O Castramóvel conta com uma equipe de veterinários de excelência, com toda a estrutura necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos animais antes, durante e depois da cirurgia”, completou.