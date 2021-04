Shopping diz que Pazuello foi orientado a comprar máscara em quiosque

Manauara Shopping admitiu falha de protocolo no episódio ocorrido este domingo, quando o ex-ministro da Saúde foi visto passeando sem máscara no local, contrariando o decreto estadual

O Manauara Shopping, local onde o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi visto sem máscaras neste domingo, informou, por meio de nota oficial, que a entrada dele foi liberada “com a orientação de se dirigir a um quiosque próximo para adquiri-la de imediato”.

O ex-ministro foi flagrado no local por uma frequentadora, que postou a foto nas redes sociais e rapidamente viralizou. Ele foi questionado sobre estar circulando sem máscara, contrariando as orientações de saúde e do decreto estadual. Pazuello, no entanto, preferiu ironizar. “Onde compra isso?”, respondeu o ex-ministro.

De acordo com a nota, ele seguiu a orientação e ” o ex-ministro com ela se manteve enquanto permaneceu no shopping”. O tratamento especial dado a Pazuello, no entanto, fere o protocolo que é adotado no acesso ao centro de compras por ‘cidadãos comuns’. Qualquer pessoa que vá ao shopping entra por um corredor onde é checado o uso de máscara e a temperatura – no pulso, o que não é recomendado.

” Os protocolos de segurança do Manauara Shopping são, porém, rigorosos e o ingresso do ex-ministro não deveria ter ocorrido. O Manauara Shopping se desculpa pela falha de protocolo, que será apurada e resultará desde já em amplo reforço de treinamento”, admitiu o shopping, no posicionamento oficial.

Alvo da CPI da Pandemia, que terá sua primeira reunião nesta terça-feira em Brasília, Pazuello veio para Manaus na comitiva de Bolsonaro, na sexta-feira, e passou o fim de semana na cidade. No domingo, ele teve uma reunião com Coronel Menezes, ex-superintendente da Suframa, de olho nas eleições de 2022.