Shakira detona Piqué e jovem namorada em nova música: ‘Trocou uma Ferrari por um Twingo’

A cantora Shakira detonou seu ex-marido, o ex-jogador Gerard Piqué, em sua nova canção. A música, batizada de “Shakira Bzrp Music Sessions 53”, contém diversas indiretas ao ex-marido. Atualmente, o ex-atleta do Barcelona está em um relacionamento com Clara Chia, uma jovem espanhola de 23 anos.

O hit é uma parceria da artista com o produtor e músico Bizarrap. Na letra da canção, Shakira diz: “Eu valho duas de 22 (anos). Você trocou uma Ferrari por um Twingo”. O trecho seria uma indireta para a nova namorada de Piqué, que é 22 anos mais nova que a cantora colombiana, de 45 anos.

Em outra parte da música, Shakira faz uma alusão ao nome de Clara: “Ela tem o nome de uma boa pessoa. Claramente, não é o que soa”.

Separados desde junho do ano passado, a cantora Shakira e o ex-jogador Piqué assinaram o divórcio apenas em dezembro. O término do relacionamento aconteceu após 12 anos de casados. Eles são pais do casal Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

(LANCE!)