Sexta parcela do IPTU para moradores de Manaus vence hoje

A sexta parcela do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) vence nesta segunda-feira (15), em Manaus. De acordo com a prefeitura, o pagamento do carnê em dia evita a incidência de juros e multa sobre as parcelas.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), o índice de inadimplência do tributo ainda é elevado na capital, algo próximo de 60%. A meta de arrecadação deste ano é de R$ 295 milhões. “Dos R$ 509 milhões lançados este ano, arrecadamos, até a presente data, aproximadamente, R$ 275 milhões”, enfatizou o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes. Para acessar a segunda via do carnê do IPTU 2022, as guias para pagamento estão disponíveis no portal Manaus Atende. Mais informações podem ser obtidas, por meio do serviço de informação tributária da Prefeitura de Manaus, no Disque 156. Por assessoria