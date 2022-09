Setembro Amarelo reforça medidas de prevenção ao suicídio e valorização da vida em Manaus

A Prefeitura de Manaus deu início à campanha Setembro Amarelo, na manhã desta quinta-feira, 1º/9, para reforçar medidas de prevenção ao suicídio e estimular a valorização da vida. A abertura da campanha foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com uma mesa-redonda que reuniu representantes de diversas instituições, no auditório Naíde Lins, na unidade 2 da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), zona Centro-Sul.

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, destacou que a prefeitura irá realizar ações de forma intersetorial, envolvendo a Saúde, Educação, Assistência Social, entre outros setores da sociedade, para alcançar sucesso no combate ao problema. Este ano, a campanha traz o tema “A vida é a melhor escolha”.

“As pessoas acabam tendo sofrimento psíquico por diversos motivos, desde a criança que sofre bullying até o adulto que não tem como colocar comida em casa e, por isso a importância desse diálogo multisetorial. Precisamos encorajar essas pessoas a conversarem sobre isso, procurarem ajuda, além de despertar a sensibilidade nas pessoas que vivem ao seu redor para que reconheçam os sinais e ajudem a prevenir o suicídio”, disse.

A chefe da Divisão da Rede de Atenção Psicossocial da Semsa, Jeane Leite, informou que o tema da mesa-redonda de abertura foi “Diálogo Interdisciplinar sobre Prevenção ao Suicídio”, e envolveu profissionais de diversas áreas de atuação, além da presença de universitários de cursos relacionados à Saúde.

“Hoje, estamos começando essa campanha com a mesa-redonda e, ao longo do mês, estaremos desenvolvendo diversas atividades nas nossas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Atenção Psicossocial. Nosso objetivo é mobilizar toda a sociedade nas formas de evitar o suicídio, e trabalhar para que todos valorizem a vida, e busquem ajuda em caso de sofrimento psíquico”, contou Jeane.

A Semsa também realizará um treinamento, voltado a profissionais da Educação, sobre o preenchimento da Ficha de Notificação de Violência. “Nessa ficha também se fala sobre violência autoprovocada, que pode ser um indício de que alguém está com sofrimento psíquico, e esses dados são relevantes para a formulação de políticas públicas”, disse.

Jeane destacou que a abertura do Setembro Amarelo também contou com a participação de representantes das secretarias municipais de Educação (Semed) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), do Centro de Valorização da Vida (CVV) Manaus, do Centro de Saúde Mental do Amazonas, e da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Campanha

O voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV) Manaus, José Luís Camacho, informou que setembro foi escolhido como um mês para reforçar as discussões em torno do tema, mas é necessário que o diálogo seja mantido durante todo o ano.

“O Setembro Amarelo surgiu a partir dos altos índices de suicídio na sociedade, quando ainda existia muito tabu sobre o assunto, as pessoas não gostavam de falar sobre isso e tinham muitos preconceitos. Então a campanha foi criada por meio do CVV e da Associação Brasileira de Psiquiatria, para conscientizar a sociedade sobre a prevenção ao suicídio”, disse José.

A estudante de Enfermagem, Louany Ono, que participou da cerimônia de abertura, explicou que os profissionais da área da saúde convivem diariamente com pacientes que sofrem muitos tipos de violência e abusos, e que é importante intervir para evitar pensamentos suicidas.

“Até mesmo na faculdade nós vemos casos de suicídio, de alunos que não aguentam a pressão ou têm vergonha de compartilhar o que está sentindo. Quero dizer que todo tipo de ajuda é possível, você tem que saber que você não está sozinho, todos estão aqui por você e pela sua vida, assim como você também precisa prezar por você e pela sua vida”, disse Louany.

