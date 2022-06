Sete mil candidatos realizam segunda etapa do concurso da PMAM

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizou, na tarde deste domingo (12/06), a segunda etapa do concurso para provimento de vagas da corporação. Além da capital, a prova foi realizada em municípios do interior do Amazonas.

De acordo com o chefe do estado-maior geral da PMAM, coronel Eyderson, o concurso irá prover servidores policiais militares para atender as necessidades de segurança pública do Estado.

“É um concurso importante e, com essa medida, o governador do Estado, Wilson Lima, aparelha a segurança pública, dando mais proteção para a população do Amazonas. Todas as expectativas foram superadas, e esperamos ao final do certamente, com isso garantir e promover ainda mais a sensação efetiva de segurança para toda a sociedade, com policiais capacitados que prestarão um policiamento de excelência a todos”, ressaltou.

A candidata ao cargo de soldado da Polícia Militar, Erica Cortesão, de 21 anos, aguardava tranquilamente a abertura dos portões e expressou expectativa quanto ao certame. “Vejo no concurso da Polícia Militar uma oportunidade de estabilidade financeira, que é o que busco, além de vislumbrar uma importante carreira também”, comentou.

Outra candidata ao cargo de soldado, Lorena Assunção, 30, não escondia a ansiedade de obter um bom resultado nas provas e conquistar a tão sonhada vaga na tropa militar, pois é egressa de colégios militares e quer trilhar a carreira. “Desde que estudava já tinha isso como meta, e agora farei o melhor para conseguir”, afirmou.

Para Kalysia Vasconcelos, que é filha de uma policial militar, entrar nas fileiras da corporação do Amazonas, mais que um sonho, é um compromisso. “Não tinha para onde correr, fui muito incentivada pela minha mãe, e ela é uma das minhas maiores inspirações para estar lutando para conseguir entrar na tropa da Polícia Militar. E vou conseguir!”, exclamou.

Além de Manaus, as provas acontecem neste domingo (12/06) nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Na primeira etapa do processo, foram aprovados 111 mil candidatos, e nesta segunda etapa competem 7 mil candidatos. As etapas seguintes serão divulgadas posteriormente ao resultado desta fase.

Processo

Foram ofertadas 1.350 vagas divididas em três categorias: mil vagas para aluno soldado (nível médio), 320 vagas para aluno oficial (nível superior) e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior).