Sete alunos do Ensino Mediado de Barreirinha são aprovados para a UEA

Os alunos Jairo Assunção Santarém, da Vila Cândida, e Milena de Souza Rocha, do Distrito de Brasília do Estácio, ambos no município de Barreirinha, são dois dos sete alunos aprovados no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Alunos do Ensino Presencial Mediado por Tecnologia, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, vão cursar Licenciatura em Letras – Língua Inglesa e Licenciatura em História, respectivamente.

A 330 quilômetros de distância de Manaus, ambos tiveram o apoio dos professores e pais no estudo, utilizando materiais e apostilas feitas manualmente. Por meio do Ensino Presencial Mediado por Tecnologia, os estudantes utilizaram da ferramenta para se aprofundar nos conteúdos durante a pandemia do Covid-19.

Durante a pandemia, os estudantes tiveram auxílio do programa “Aula em Casa”, com conteúdos educacionais de acordo com as séries, além do auxílio dos materiais impressos àqueles alunos que tinham dificuldades com a tecnologia.

Aluno da Escola Municipal Campos Moreira, Jairo comenta que o processo de estudo foi difícil, mas que com o mediado e o apoio dos professores pode conquistar sua vaga. “Com o incentivo aos estudos pela minha família, principalmente, e as apostilas de estudo, eu pude entrar na universidade. Estou feliz com tudo e irei cursar a Licenciatura em Letras”, afirma o aluno.

Milena, aluna da Escola Municipal Nossa Senhora do Livramento, também reforça como a pandemia dificultou o estudo, mas com as apostilas dos professores pode acompanhar os outros colegas de classe.

“Meu sonho é ser professora de História, então eu fico muito feliz de ter conquistado uma vaga na universidade, de ver que o meu esforço e apoio dado por todos não foi em vão. Eu dei tudo de mim e ver o resultado é gratificante”, comenta a egressa da Secretaria de Educação.

Aprovados – Foram sete estudantes do Ensino Mediado, do município de Barreirinha, aprovados no vestibular da UEA. Na Escola Municipal Nossa Senhora do Livramento foram os alunos Vanderson Cruz Pinheiro, em Licenciatura em Física; Celina Barbosa Figueira, em Licenciatura em Geografia; e Ananias de Souza Brito, Roberta Pinheiro de Souza, Milena de Souza Rocha e Regiane de Souza Melo, todas em Licenciatura em História.

Na Escola Municipal Campos Moreira foi o aluno Jairo Assunção Santarém, em Licenciatura em Letras- Língua Inglesa.

Em todo o município, foram 39 alunos da Secretaria de Educação aprovados nos vestibulares nas universidades públicas do Estado, para diversos cursos. Os aprovados são do ensino regular e Ensino Presencial Mediado por Tecnologia.

Ensino Mediado – Pioneiro no país, o Ensino Presencial Mediado por Tecnologia foi implantado em julho de 2007, e a cada ano vem sendo ampliado para atender as demandas das comunidades rurais do estado.

A tecnologia permite que professores e alunos interajam como se ambos estivessem no mesmo espaço físico. Além disso, os alunos são acompanhados e assistem às aulas diariamente.

