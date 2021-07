Sesc AM oferece 60 bolsas integrais para Educação de Jovens e Adultos (EJA)

As inscrições para as bolsas integrais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesc AM terminam no dia 16 de julho. A modalidade de ensino é voltada às pessoas que não concluíram a educação básica no período regular e desejam voltar à sala de aula.

Os interessados em estudar na EJA devem ir à Seção de Educação do Sesc AM, localizada na Rua Henrique Martins, nº 427, no Centro de Manaus. O horário de atendimento é das 8h30 às 17h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 13h (aos sábados). As bolsas de estudo são oferecidas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc.

A orientadora pedagógica do Sesc AM, Bruna Dias, explica a importância da EJA como oportunidade de retomada dos estudos e destaca os principais motivos da evasão escolar. “Encontramos situações de mulheres que foram mães jovens e precisaram abandonar a escola, e só agora, que os filhos já estão encaminhados na vida, se oportunizam recomeçar. Temos também os que foram excluídos de alguma forma, seja por questões de orientação sexual, religiosa, obesidade, bullying, entre outras situações. Recebemos as diversidades na escola, proporcionamos o acolhimento, sempre respeitando as suas individualidades, a Educação de Jovens e Adultos é inclusiva”, enfatizou.

Para se inscrever na EJA é necessária a apresentação da cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência (emissão inferior a 60 dias), comprovante de renda e pessoais (RG e CPF) das pessoas que possuem rendimento na casa do candidato. Antes de se inscrever, é imprescindível a leitura do edital do processo seletivo.

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h50, por meio do ensino remoto e presencial.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

São oferecidas turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. No curso, cada série é concluída em seis meses, com aulas diárias. As metodologias desenvolvidas consideraram o ritmo de aprendizagem dos jovens, dos adultos e dos idosos, garantindo a evolução de todas as faixas etárias.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 2126-9557 ou 9 8127-3967.

*Com informações da assessoria

Comentarios