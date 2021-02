SES e FVS-AM irão a Parintins para ação com foco na redução de internações

Técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) irão a Parintins, na próxima semana, para fazer um levantamento sobre as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, realizadas pelo município, localizado na região do Baixo Amazonas.

De acordo com o secretário Executivo de Assistência do Interior, Cassio Espírito Santo, que comandará o trabalho, por meio do Gabinete de Resposta Rápida de enfrentamento à pandemia, da SES-AM, o objetivo é identificar os fatores que impedem o município de baixar o número de internações por Covid-19.

“A SES-AM, juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e o Ministério da Saúde (MS), fez várias visitas ao município, e o que percebemos é que o número de casos, principalmente de internações, não está diminuindo. Então, pretendemos realizar um trabalho, ao longo de três dias, para levantar informações que possam explicar a situação epidemiológica de Parintins”, explicou o secretário.

Segundo Cássio, enquanto os demais municípios do interior apresentam queda no número de internações, os casos de Parintins seguem em alta. Na quinta-feira (18/02), Parintins tinha 128 pessoas internadas em Leitos Clínicos e 11 de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

“Dos 548 pacientes internados no interior em leitos clínicos, na quinta-feira, 128 eram em Parintins. Ou seja, a cidade respondeu por 23,3% desse total de internações”, destacou Cássio.

O secretário informou que a equipe técnica do governo vai avaliar, por exemplo, a rede de testagem do município, assim como a qualidade do tipo de teste que está sendo aplicado na população. O grupo também vai observar o fluxo de pacientes e acompanhantes dentro da unidade hospitalar do município.

“Parintins é um dos municípios que mais temos apoiado, seja com envio de oxigênio, concentradores, testes rápidos, medicamentos e respiradores. Também atuamos fortemente com as transferências de pacientes para Manaus e outros Estados”, ressaltou o secretário.

Nos últimos 14 dias, o Amazonas apresentou uma queda de -24,7% na média móvel de casos de Covid-19, e de -17,7% na média móvel de óbitos. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (19/02) pela FVS-AM.

*Com informações da assessoria

