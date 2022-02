SES-AM lança novo boletim de monitoramento de Síndromes Gripais no interior

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lançou um novo formato de boletim, o Informa APS Amazonas, desenvolvido com o objetivo de monitorar a assistência às síndromes gripais na Atenção Primária à Saúde (APS). Com atualizações diárias, o boletim Informa APS é uma ferramenta interna de gestão e uma iniciativa do programa Saúde Amazonas.

De acordo com a chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas (Dabe), da SES-AM, Viviana Almeida, o boletim surgiu da necessidade de acompanhar as ações da APS, que deve ser protagonista no enfrentamento à Covid-19.

“A primeira e a segunda onda tiveram uma demanda maior na rede hospitalar pela gravidade dos casos. Nesta terceira onda, pela cobertura vacinal e pela variante Ômicron ocasionar sintomas leves a moderados, a Atenção Básica foi a mais procurada. A gente precisava ter informação somente da Atenção Primária à saúde”, esclareceu Viviana.

No boletim, constam dados das UBSs que atendem síndromes gripais, número de atendimentos nas últimas 24 horas, número de UBS que oferecem a testagem e a vacinação contra a Covid-19, os testes realizados para diagnóstico do novo coronavírus no intervalo de 24 horas, além da quantidade de gestantes e crianças atendidas com síndrome gripal (últimas 24 horas).

“São essas informações no boletim que a gente apresenta como uma produção, um trabalho da porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E assim a gente também consegue monitorar se os casos estão aumentando ou diminuindo, pela procura do serviço”, ressaltou a chefe do Dabe.

O monitoramento da assistência às síndromes gripais na APS está sendo realizado nas regiões de saúde do Rio Purus, Rio Negro e Solimões, Rio Madeira, Rio Juruá, Rio Triângulo, Baixo Amazonas, Médio Amazonas, Alto Solimões e Entorno (sem Manaus).

O boletim reúne as informações que são disponibilizadas diariamente pelas secretarias municipais de saúde dessas regiões e está disponível no site da SES-AM, no campo APS Boletim.

Fonte: Ascom