Servidores estaduais começam a receber hoje pagamento do 13º salário

MANAUS, AM — Começa nesta quinta-feira (5) o pagamento da primeira parcela do 13º salário para 105.287 servidores estaduais em atividade, aposentados e pensionistas. Anunciada pelo governador Wilson Lima, a medida vai injetar R$ 290 milhões na economia, segundo dados da Secretaria de Fazenda.

O aporte de recursos ocorre às vésperas do Dia das Mães, data considerada pelos varejistas como o “Natal” do primeiro semestre.

“Por um lado a gente reconhece o trabalho feito por cada servidor e, por outro, nós estamos injetando R$ 290 milhões na economia, numa das datas mais importantes do ano”, ressaltou Wilson Lima em vídeo nas suas redes sociais na manhã de hoje.

O pagamento de 50% do décimo terceiro salário será efetuado em dois dias. Além desta quinta-feira, parte do funcionalismo público vai receber na sexta-feira (06/05), de acordo com o grupo de cada secretaria da administração direta e indireta do Estado.

Aposentados

Vale esclarecer que nem todos os aposentados da Amazonprev vão receber a antecipação, conforme regra geral de pagamento seguida pelo Governo do Estado, uma vez que parte deles possui plano diferenciado de proventos do 13º salário. Conforme o artigo 4º da Lei nº 1.897/1989, há os que optam por receber o valor do benefício de forma fracionada, em parcelas mensais ao longo do ano, ou em parcela única apenas no final do ano.