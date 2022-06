Servidores da Funai anunciam greve nacional após assassinato de indigenista e jornalista

Servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) devem realizar greve na próxima quinta-feira (23), às 10h. A mobilização, anunciada pela Indigenistas Associados (INA), está prevista para ocorrer em todas as unidades. A categoria pretende pedir justiça pelos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, no Amazonas.

As informações sobre o ato de greve foram divulgadas nas redes sociais da INA neste sábado (18). “Por uma Funai indigenista e para os povos indígenas! Pela proteção das/os indigenistas, dos Povos Indígenas e de suas lideranças, organizações e territórios!”, escreveu a entidade, que reúne os servidores da fundação.

Desde o desaparecimento, e depois a confirmação de que os dois foram assassinados, servidores da Funai vêm relatando abandono dos indigenistas, especialmente na região do Vale do Javari. A Funai não se manifestou até o momento sobre o anúncio de greve feito pelos servidores.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, entre as exigências que serão realizadas pelos servidores, está a saída imediata do atual presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva, delegado da Polícia Federal nomeado em 2019 para o cargo.

O jornal também mostrou neste sábado que a Funai apresenta atualmente seu menor quadro de funcionários permanentes desde 2008, com apenas quatro de cada 10 cargos ocupados.

O crime

O laudo dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística de Brasília informou, neste sábado (18), que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos a tiros, com munição de caça. De acordo com o documento, Bruno foi atingido por três disparos, sendo dois no tórax e um na cabeça, e Pillips foi baleado uma vez, no tórax.

Na manhã deste sábado (18), um terceiro suspeito de ter participado diretamente nos assassinatos foi preso no município de Atalaia do Norte, no Amazonas.

O homem, identificado como Jeferson da Silva Lima, teria se entregado às autoridades após ser informado por familiares de que era procurado pela polícia.

Fonte: GZH