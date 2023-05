Servidoras da Semad têm ação de beleza e bem-estar para comemorar o Dia das Mães

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), realizou, nesta quinta-feira, 11/5, uma homenagem às mães, com serviços de maquiagem, massagem e sorteio de brindes. O evento aconteceu no auditório da Casa Militar, na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste da cidade.

Durante um café da manhã especial, as servidoras receberam homenagem pelo Dia das Mães, do secretário titular da Semad, Ebenezer Bezerra, que destacou a importância do trabalho delas na secretaria. “A maioria dos setores é liderada por mulheres e boa parte é de mães, que têm seus olhares de cuidado e muito carinho. O trabalho de cada uma de vocês tem muita importância para o bom funcionamento do serviço público”, afirmou.

Para a servidora Karla Santoro, do Departamento de Administração e Finanças (Dafi), o evento foi importante para a valorização das mães. “O sorteio de brindes foi muito bom, assim como o bingo. Esses momentos de lazer e homenagens são importantes para cada servidora da secretaria”, destacou.

Ao todo, 150 servidoras participaram do evento, onde receberam massagens, serviço de SPA das mães, design de sobrancelhas e puderam se maquiar e fotografar para registrar a homenagem.