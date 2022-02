Serviços essenciais são mantidos no feriado de carnaval; saiba mais

Serviços essenciais serão mantidos durante o feriado e ponto facultativo do carnaval de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Nos dias 26, 27 e 28/2 e 1 e 2/3 (sábado, domingo segunda, terça e quarta-feira), a Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajóz, localizada na Avenida Brasil, Compensa, zona oeste, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atuam em regime de plantão, atenderão normalmente.

Também vai funcionar neste período a Clínica da Família Carmen Nicolau, localizada na Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul, zona norte da cidade, no horário de 9h às 18h, inclusive com o programa de profilaxia da raiva humana.

No sábado (26), haverá vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, em cinco pontos estratégicos, e para a população de 12 anos e mais em nove unidades de saúde. Informações sobre endereços, horário de funcionamento e imunizantes disponíveis podem ser consultadas no link https://semsa.manaus.am.gov.br e nos perfis oficiais da Semsa Manaus. Não haverá vacinação na segunda (28), terça (1º) e quarta-feira(2).

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), inclusive as que atendem no regime de horário estendido, terão seus atendimentos suspensos, retornando às atividades de rotina na quinta-feira (3).

Feiras e Mercados

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), a Galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, Centro, funcionará na segunda-feira de 8h às 18h. Na terça-feira o centro de compras não funciona e na quarta-feira de cinzas, abre a partir do meio dia.

A Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, terá funcionamento normal na segunda-feira, de 8h às 18h. Na terça- feira o centro de compras não funciona, retornando às suas atividades somente na quarta-feira, a partir das 12h.

O Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, abre de 8h às 18h na segunda-feira. Na terça não vai funcionar, retomando as atividades na quarta de cinzas.

Já o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, na avenida Manaus Moderna, Centro, tem funcionamento normal na segunda-feira, de 6h às 17h. Na terça-feira, funciona somente de 6h ao meio dia. Na quarta-feira o funcionamento do mercado municipal é normal, de 6h às 17h.

Nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários são os seguintes:

Feira Municipal Cel. Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e Feira Municipal da Banana, as duas no centro, funcionam todos os dias, de 2h às 18h.

A Feira Municipal do Produtor da Zona Leste, funciona de 4h às 18h.

A Feira Municipal da Panair, bairro de Educandos, zona sul, por conta do terminal pesqueiro, funciona 24 horas por dia.

Limpeza

Na segunda-feira e quarta-feira a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) vai atuar normalmente nos bairros de Manaus com serviços de coleta, varrição, capinação, poda, lavagem, irrigação, pintura e outros serviços.

Já na terça-feira a Semulsp seguirá em ritmo de plantão para serviços de coleta e varrição nas principais vias e pontos estratégicos da cidade.

