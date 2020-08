Serviços de limpeza nos igarapés e orlas da cidade são intensificados

Mais uma intensificação de limpeza nos igarapés é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Nesta terça-feira, 11/8, equipes da Semulsp atuaram nas orlas da Manaus Moderna (zona Sul); do bairro da Glória com a ponte do Bariri e Aparecida (zona Centro-Sul); igarapé do Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras (zona Norte); e na marina do Davi, no Tarumã (zona Oeste).

Além disso, um serviço de coleta direta nas balsas da feira da Panair também foi realizado, para evitar que resíduos sejam arremessados ao rio. A ação, coordenada pela Semulsp, acontece todos os dias e envolve várias equipes, que se dividem em diversos pontos, para aumentar o raio da limpeza.

“Sempre aproveitamos o período da seca para avançarmos esse serviço. Existem diversas frentes acontecendo, simultaneamente, inclusive nas comunidades ribeirinhas. Praticamente todos os serviços de limpeza da prefeitura têm como objetivo diminuir a ameaça da poluição nos nossos rios, por isso, essa modalidade é tão importante. Mas, precisamos da conscientização da população, para que os resultados sejam mais expressivos”, explicou o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias.

Os trabalhos no igarapé do Passarinho foram acompanhados pelo gerente de Parque e Jardins da Semulsp, Wenderson Mendes. Segundo ele, para o serviço no local, foram divididas duas equipes, com mais de 20 funcionários cada.

“Aqui os serviços se concentram na capinação e jardinagem no entorno da orla, além do recolhimento dos resíduos sólidos, que são transportados para o aterro municipal. Os funcionários iniciaram os trabalhos partindo do igarapé próximo ao shopping Via Norte, indo em direção ao bairro Nova Cidade, na zona Norte. Nossos serviços de limpeza são contínuos”, explicou Wenderson.

Ação continua

A Prefeitura de Manaus realiza, por ano, mais de 1.500 ações de limpeza desta natureza, retirando em média 32 toneladas por dia dos igarapés. Este ano, mais de 700 ações de limpeza já foram realizadas e a expectativa é aumentar o ritmo de trabalho, aproveitando o período de sol. Somente de janeiro a maio deste ano, 4.818 toneladas de resíduos já foram retiradas dos igarapés. Esse serviço percorreu mais de 80 igarapés, córregos ou orla, retirando lixo e evitando que a poluição chegue às águas.

