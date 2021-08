Sertanejo Zé Neto é barrado no México tentando entrar com dinheiro

Nesta segunda-feira (16), o sertanejo Zé Neto acabou sendo barrado no México após tentar entrar no país com mais de dez mil dólares e não ter declarado o valor.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do site ‘Metrópoles’, a questão é que a receita só permite o trânsito com cerca de dois mil dólares, o sertanejo estava com mais de 10 mil dólares. Além disso, deve ser feita uma declaração eletrônica de bens de viajantes e Zé Neto não fez.

Ainda segundo o colunista, após ser barrado, o cantor teve que declarar o dinheiro e conseguiu entrar no país.

FONTE: NAOM

Comentarios