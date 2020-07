Sertanejo Bruno pede desculpas à Flávia Viana após constrangimento

“A gente não pode falar nada, brincar nada, as pessoas interpretam para o outro lado, só vê o lado negativo. Só brinquei com ela, desculpa, Flavinha, não queria magoar você e nem seu filho. Eu também tenho filho de 25 anos… Não fiz de maldade não, era só uma brincadeira. Sem maldade… Eu nem sei o que fiz, se ofendi, foi totalmente sem querer, se errei, peço desculpa…”.

Bruno, da dupla com Marrone, usou uma rede social, neste domingo (5), para pedir desculpas para Flávia Viana por um comentário feito durante uma live apresentada pela dupla na noite anterior.

Na tramisssão ao vivo, Bruno excedeu na bebida e perguntou à Flávia, que está grávida, se ela sabia de quem era o pai da criança.

Incomodada com a grande repercussão do assunto, Flávia também se posicionou pela internet. “Sim, foi desconfortável, sim, fiquei constrangida, sim, conheço o pai do meu filho, não, não precisei fazer 15 DNAs para saber quem é o pai, sim, tenho uma filha incrível — de pai diferente — e se querem abordar esse assunto, que seja sem piada, porque não é piada”, declarou ela.

FONTE: R7