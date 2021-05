Série C: Manaus FC estreia contra Santa Cruz neste domingo (30)

Após viver momentos de perigo quando chegou a flertar com o rebaixamento em sua temporada de estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus Futebol Clube volta às suas atenções para o primeiro jogo da temporada 2021 na terceira divisão do futebol nacional, onde enfrentará o Santa Cruz, hoje, às 18h, na Arena da Amazônia.

Para este Brasileirão, o Gavião do Norte parece ter ‘girado a chave’ e após demitir o técnico Luizinho Lopes dias depois da conquista do estadual e desta vez, inicia a competição co Marcelo Martelotte, que dirigia o Santa Cruz na última temporada, quando liderou o campeonato na primeira fase do torneio. Foram 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

“Mais uma vez iniciamos com objetivos grandes. Colocar o Manaus em uma condição, ao final de 2021, ainda melhor. Esse é o nosso objetivo. Pode ter certeza que trabalho não vai faltar”, disse Martelotte em sua apresentação.

Além do treinador, o esmeraldino da zona sul abriu os cofres para esta temporada e contratou os zagueiros Marcão (ex São Bento), Marcelo Augusto (que aguarda o fim da A2 do Paulistão para viajar para Manaus), o goleiro Renan Rocha (ex São Luiz) e o meia Allan Dias, grande aposta do time para a camisa 10 nessa temporada.

Allan Dias, inclusive já demonstra a ansiedade para estrear pelo Gavião do Norte.

“O último jogo que eu fiz foi dia 9 ou dia 10. Acho que eu estou parado há umas três semanas. É um período que, querendo ou não, para a gente faz uma diferença”, afirmou. “Ontem fiz academia, senti dor muscular pelo tempo parado, mas creio que até o final da semana já estarei melhor, um pouco mais adaptado, e aí acho que dá sim para jogar domingo “, revelou ele na quarta-feira.

Um dos destaques do time na temporada, o atacante Philip. O atacante que esteve em todos os jogos do Manaus nesta temporada, foi formado pelo adversário de hoje. Em término de contrato, o atacante espera poder marcar na partida que pode marcar a sua despedida ou renovação de contrato com o esmeraldino.

“Estou focado no jogo contra o Santa Cruz. Após o jogo, eu vou estar sentando com a diretoria para resolvermos o que será melhor para mim e para o Manaus. Minha intenção é permanecer”, detalhou o atacante.

Santa com novidades.

Pelo lado do Santa Cruz, algumas novidades são esperadas na equipe nordestina, como as presenças do lateral-direito Weriton, do lateral-esquerdo Julinho, do volante Vitinho e do atacante Lucas Batatinha que participaram da semana de treinamentos e são esperados para o jogo do final de semana.

O jogo entre Manaus FC e Santa Cruz terá como árbitro principal será Marcos Mateus Pereira. Ele será auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Ruy César Lavarda Ferreira. O amazonense Antônio Carlos Pequeno Frutuoso será o quarto árbitro, e Luis Cláudio Rodrigues da Costa será o analista de campo.

FONTE:D24AM

