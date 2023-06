SÉRIE C: Amazonas FC e Manaus FC se enfrentam neste domingo no Estádio Carlos Zamith

Com apoio do Governo do Amazonas, o estádio Carlos Zamith recebe, neste domingo (11), às 15h, a partida entre Amazonas FC e Manaus FC. O duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série C é destaque na agenda esportiva da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

“Temos dois representantes na Série C e D do Campeonato Brasileiro, além das equipes femininas na Série A2 e A3, e ficamos felizes de saber que com os investimentos do Governo do Amazonas o futebol amazonense está cada vez mais na elite nacional”, comentou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

As equipes que só tinham se encarado pelo Campeonato Estadual, protagonizarão um confronto inédito na Série C. O Amazonas FC ocupa a quinta colocação na tabela de classificação e vem de um empate sem gols contra o Botafogo (PB), enquanto o Gavião do Norte vem de uma derrota de 2 a 1 contra o CSA (AL).

Para assistir a partida, o torcedor amazonense pode adquirir os ingressos no dia do jogo, no Estádio Carlos Zamith, onde acontece a disputa.

Maratona Kids

Neste domingo (11), a Vila Olímpica recebe a 12ª edição da Maratona Kids, a partir das 16h30. O evento reunirá cerca de 500 crianças, de 6 meses a 14 anos, para um dia de diversão e lazer em família através da prática de atividades esportivas. Os circuitos de corrida serão divididos em trajetos de acordo com a idade dos participantes, onde todas as categorias serão acompanhadas por uma equipe de recreadores infantis que garantem a segurança e diversão da criançada.

Futebol

O Estádio Ismael Benigno recebe no domingo (11), às 15h, a partida entre Nacional FC e São Francisco (AC). O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Para assistir a partida os ingressos podem ser adquiridos no dia do jogo, no estádio onde acontecerá o confronto.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, no sábado e domingo (10 e 11), a partir das 8h, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. A primeira partida do dia será entre os times Corinthians Manaus e Atlético Rio Ngro Clube, seguido do jogo entre Canaã Futsal e Sangue de Boi/Verona, o evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).