Sergio Calderón, ator de ‘Homens de Preto’ e ‘Piratas do Caribe, morre aos 77 anos

O ator Sergio Calderón, conhecido por seu trabalho em filmes de sucesso como “Piratas do Caribe” e “Homens de Preto”, faleceu aos 77 anos em Los Angeles na última quarta-feira. A notícia da morte de Calderón foi confirmada por sua família. Segundo eles, o astro mexicano morreu em um hospital da cidade devido a causas naturais.

Com uma carreira que abrangeu seis décadas, Calderón deixou sua marca em mais de 40 filmes de Hollywood. Um de seus papéis mais memoráveis foi como o Capitão Vallenueva, ao lado de Johnny Depp, no filme de 2007 “Piratas do Caribe 3: No Fim do Mundo”. No entanto, ele também ficou conhecido por interpretar a famosa “cabeça em um pau” segurada por um alienígena no filme de 1997 “Homens de Preto”.

Em uma entrevista concedida poucos dias antes de sua morte, Calderón revelou sua predileção por interpretar personagens vilões. Ele admitiu ao Los Angeles Times: “Eu amo interpretar esse tipo de personagem, porque as pessoas realmente me odeiam. Eles me dizem nas ruas o quanto me odeiam. Mas, para mim, esse é o meu sucesso. Significa que consegui convencer as pessoas com o que fiz.”

Nascido em uma pequena aldeia tropical no México, Calderón mudou-se para a Cidade do México aos 10 anos, onde desenvolveu sua paixão pela arte da interpretação após participar de uma leitura de poesia. Seu primeiro papel como ator foi em 1970, no filme “The Bridge in the Jungle”, que foi gravado no México.

Após nove anos, Calderón decidiu mudar-se para Los Angeles, onde recebeu seu cartão do Screen Actors Guild por seu papel na comédia “The In-Laws”. Em uma entrevista recente, o ator compartilhou sua emoção ao ser reconhecido nas ruas, revelando que uma mulher chegou a dizer que sua atuação em “Have You Seen My Son?” a fez chorar.

“Se eu posso fazê-los chorar e fazê-los rir, então talvez eu seja um bom ator”, refletiu Calderón, evidenciando sua busca por transmitir emoção e impactar o público por meio de suas performances. Com sua partida, o mundo do cinema perde um talento único que, ao longo de sua carreira, conquistou admiradores com seu talento versátil e capacidade de dar vida a personagens inesquecíveis.