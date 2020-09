Serasa prorroga campanha Limpa Nome

O Serasa Experian informou que resolveu prorrogar a campanha para limpar nome de consumidores por R$ 100 até o próximo dia 8 de setembro. O movimento, lançado no fim de julho, se encerraria nesta segunda-feira (31/8).

Na prática, os endividados podem quitar débitos entre R$ 200 e R$ 1 mil por até R$ 100. O desconto chega a 98%, segundo o Serasa. Mais de 20 empresas participam da ação.

“A ação tem beneficiado muita gente. Resolvemos estender o prazo para que as pessoas possam aproveitar essa condição”, afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.

Até o momento, mais de 2,5 milhões de débitos foram quitados. A ação tem potencial para que mais de 21,5 milhões de dívidas possam ser pagas.

O objetivo da campanha é ajudar pessoas que tiveram dificuldades para receber crédito de auxílio durante a pandemia do coronavírus.

Como fazer

Para ter acesso, o consumidor deverá entrar no site do Serasa Limpa Nome e verificar a condição de crédito utilizando o número do CPF.

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver.

Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito.

Em seguida, a pessoa deve realizar a renegociação, emitir o boleto e fazer o pagamento da dívida. O processamento leva até cinco dias úteis.

Além do site, o consumidor pode regularizar os débitos pelo WhatsApp, no número (11) 98870-7025, ou utilizar o aplicativo do Serasa, disponível para Android e iOS.

FONTE: Metrópoles

Comentarios