Serafim apela para que a prefeitura acelere vacinação em Manaus

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) fez um apelo, nesta quarta-feira (24), durante sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para que a Prefeitura de Manaus defina o próximo grupo que será vacinado contra a Covid-19 na capital para sequência no programa de imunização.

“Nós, de Manaus, do Amazonas e do Brasil não temos outra saída a não ser vacinar. Nós cometemos muitos erros, e eu estou falando no plural, não estou excluindo ninguém. Prefeitos, governadores, presidente da República, todos erraram, mas nesse meio tivemos acertos. O momento é de unidade nacional. É o momento de nos entender. Como disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM): Ou nós nos entendemos ou será um caos”, disse Serafim.

O parlamentar chegou a exibir um gráfico com a evolução da vacinação contra a Covid-19 no Amazonas, que mostra oscilação do início da vacinação, no dia 19 de janeiro, com os profissionais da saúde, até 19 de março, com o grupo de pessoas com 60 anos. Atualmente, a vacinação está parada.

“A Prefeitura de Manaus tem uma ótima estrutura de vacinação, mas está demorando muito a definir o próximo grupo. Se vai vacinar pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades ou vai continuar seguindo a vacinação de pessoas com 59, 58, 57 anos. Apelo ao prefeito David Almeida (Avante) no sentido que ele dê uma sacudida no setor da vacinação. Poderíamos já estar vacinando as pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades. Temos um estoque de 100 mil vacinas que têm que estar no braço e não na geladeira. Se a nossa vacinação continuar assim, com vacinas na geladeira, principalmente com os que têm comorbidades, vai ser muito complicado”.

Após o apelo de Serafim, o deputado Abdala Fraxe (Podemos) afirmou que está havendo falta de sintonia entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) no programa de vacinação.

“Meu apoio e admiração à equipe que está na ponta da vacinação. Quando eu disse que está na hora de dar um sacolejo na cúpula da Semsa, foi no sentido do gráfico que mostrei. Fica evidente que o pessoal da Semsa está sendo contido pela falta de sintonia entre Semsa e FVS. O mais importante é vacinar. Vamos acelerar para continuar sendo os primeiros na vacinação do país, mas para isso é necessário que as vacinas que estão em Manaus sejam disponibilizadas”.

O líder do PSB na Casa Legislativa prestou solidariedade às famílias das 3.241 vítimas da Covid-19 que morreram nesta terça-feira (23), e reafirmou a urgência da vacinação em massa para conter o avanço do vírus.

“O Brasil, ontem, teve mais de 3 mil mortes por Covid. Isso é uma tragédia. A solução é a vacinação. Exatamente por no passado o governo brasileiro ter subestimado a capacidade da vacinação e não ter dado bola para os contratos que deveria ter firmado com a Pfizer, Oxford, Coronavac, temos falta de vacinas. Manaus vive uma situação ao contrário. Tem vacinas na geladeira e não é definido o que fazer”, concluiu.

