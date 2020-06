Sequência de ‘Avatar’ retoma filmagens na Nova Zelândia

As filmagens da sequência do filme de ficção científica “Avatar”, de James Cameron, levarão centenas de empregos e milhões de dólares para a Nova Zelândia após o término do surto de coronavírus, informou o produtor do filme à mídia em meio à retomada da produção nesta segunda-feira.

A equipe do filme, incluindo o diretor Cameron e o produtor Jon Landau, recebeu permissão especial para viajar à Nova Zelândia há duas semanas, apesar de suas fronteiras estarem fechadas para conter o coronavírus, provocando algumas queixas sobre tratamento injusto.

Mas Landau disse que a Nova Zelândia tem muito a ganhar.

“Essa produção sozinha contratará 400 neozelandeses para trabalhar nela”, afirmou Landau à 1News depois de sair de um hotel em Wellington, onde ele e seus colegas estão em quarentena desde que chegaram.

“Vamos gastar, nos próximos cinco meses, mais de 70 milhões de dólares aqui”, disse ele.

As filmagens foram suspensas em março, pouco antes de a Nova Zelândia entrar em isolamento rigoroso por causa do coronavírus.

O isolamento sufocou o surto e, na semana passada, a Nova Zelândia suspendeu todas as restrições, exceto os controles de fronteira, depois de declarar que estava livre do vírus, um dos primeiros países do mundo a retornar à normalidade pré-pandêmica.

O filme “Avatar” está entre algumas produções da Nova Zelândia, que espera conquistar mais negócios relacionados ao cinema após sua campanha bem-sucedida contra o coronavírus.

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

