Sepultura, Scorpions e Kiss vão levar hoje o melhor do rock à Arena da Amazônia

Nesta quarta-feira (12), a capital do Amazonas recebe um dos maiores eventos de rock do ano, o “Monsters Tour Manaus”. A Arena da Amazônia será palco para as apresentações das lendárias bandas Sepultura, Scorpions e Kiss, a partir das 20h.

Os portões foram abertos às 16h, dando tempo para que os fãs possam se preparar para a noite épica de rock que está por vir. A banda brasileira Sepultura iniciará a série de shows, seguida pelo lendário Scorpions. E para fechar a noite com chave de ouro, a lendária banda americana Kiss promete um show inesquecível para todos os presentes.

A presença dos artistas na cidade já está movimentando a capital do Amazonas, com fãs acampados em frente ao hotel onde as bandas estão hospedadas, no centro de Manaus, buscando uma oportunidade para um autógrafo, vídeo ou foto com os ídolos.

A empresa organizadora do evento alerta que serão realizadas inspeções e revistas corporais na entrada do evento, a fim de garantir a segurança de todos. Qualquer objeto não autorizado será descartado e o evento não terá guarda-volumes disponíveis.

Ainda há ingressos disponíveis para compra nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium, e também pela internet, pelo site. Os preços variam entre R$ 270 e R$ 1.490, de acordo com o setor escolhido. Não perca a oportunidade de assistir a um dos maiores eventos de rock do ano na cidade de Manaus.