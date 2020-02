Sepror faz a entrega de 14 toneladas de alimentos, por meio do PAA para cinco instituições

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Governo Federal executada pela Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror), entregou na manhã desta quinta-feira (20/02), 14 toneladas de frutas e hortaliças para cinco instituições socioassistenciais de Manaus.

Na somatória, seis agricultores de seis localidades diferentes, que fazem parte do programa, entregaram seus produtos para as instituições, por meio do acompanhamento da Sepror. Entre os alimentos entregues nesta nova remessa estavam: abóbora de leite, rambutã, limão e pimenta-de-cheiro, adquiridos a partir de investimentos no valor de R$ 29.500, oriundos do Governo Federal.

Beneficiados – Cozidão, sopas e até tortas e doces de abóbora são algumas formas de uso do alimento que é doado à Fundação Doutor Thomas, por meio do PAA, e que melhoram a alimentação dos 100 idosos. É o que informa o assessor técnico, Eurico Veríssimo, que esteve na Sepror para receber as frutas e hortaliças.

“Isso proporciona a eles qualidade de vida, e tudo que é doado é bem recebido por nós. Usamos tudo na instituição, e isso causa neles um momento de felicidade, já que sabem que com esta entrega terão um alimento diferenciado”, declarou o técnico da fundação.

Morador do Ramal do Buriti, no Km 21 da BR-174, o agricultor Renilson França conta que é a segunda entrega que faz este ano, e que o programa proporciona uma segurança para as famílias do interior. “Vejo este programa como algo certo de compra dos nossos produtos, com os preços tabelados. É uma organização que realmente só nos ajuda”, ressaltou Renilson.

O coordenador estadual do programa, Tanis Castro, conta que esta é a segunda entrega para Manaus este ano. Em todo o Amazonas, foram feitas 200 entregas em diversos municípios.

“Em Manaus já foram distribuídas 200 toneladas de alimentos para 30 entidades, referentes ao biênio 2019/2020, faltando ainda serem entregues 80 toneladas. Os contratos estão sendo cumpridos com os 616 agricultores cadastrados de todo o estado”, afirmou Tanis.

As instituições beneficiadas com essa entrega foram: Acolhimento Institucional para Adultos e Família da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, a Associação dos Idosos Unidos Venceremos (Unive), o Clube de Mães Mulheres Guerreiras e o Instituto de Inclusão Social e Cidadania.

Programa – O PAA é um programa que visa ajudar o produtor rural a comercializar seu produto e, ao mesmo tempo, auxiliar entidades beneficentes, por meio dos alimentos doados, na manutenção de suas ações assistenciais a crianças, jovens e idosos nas mais diversas condições de necessidade. A compra dos alimentos é realizada diretamente com o produtor, sem intermediários.

Comentarios