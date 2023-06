Sepror entrega kits “Atualiza Pescador” em quatro municípios da região metropolitana de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), fez a entrega de 300 kits “Atualiza Pescador” a pescadores de Iranduba, Careiro Castanho, Manaquiri e Novo Airão (distantes 27, 88, 60 e 115 quilômetros de Manaus, respectivamente), no sábado (24/06) e no domingo (25/06).

Ao todo, 300 kits foram distribuídos, cada um contendo camisa com proteção solar, protetor solar e chapéu de palha.

Em Iranduba, a entrega de 100 kits aconteceu na sede da Colônia de Pescadores AM-8, presidida por Eduardo Cavalcante, no sábado (24/06), com a presença do deputado estadual João Luís e do vereador Márcio Tavares. Em seguida a entrega foi em Novo Airão, onde 40 kits foram entregues na Colônia de Pescadores AM 34, presidida por Evandro Cordeiro.

Outros 100 kits “Atualiza Pescador” foram entregues, no domingo (25/06), no Distrito de Araçá, município de Careiro Castanho, a pescadores do Sindicato de Pesca do Careiro Castanho (Sindpesca), presidido por Davi Uchôa. No mesmo dia, 60 pescadores de Manaquiri também receberam 60 kits em encontro realizado na sede do Sindicato de Pescadores de Manaquiri (Sindpesca), presidido por Jocimar Oliveira.

O secretário executivo adjunto de Pesca e Aquicultura da Sepror, Alessandro Cohen, destacou em cada evento a importância da atividade do pescador profissional para a economia dos municípios e do estado, e registrou que as ações são comemorativas ao ‘Dia do Pescador’, que acontece oficialmente no dia 29 de junho.

“Estamos executando uma ação em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura e seguindo a orientação do governador Wilson Lima, que é dar apoio ao trabalhador da pesca em todas as suas instâncias e todos os municípios, fazendo acontecer também as ações do governo do estado, por meio da Sepror”, destacou Cohen.

As próximas entregas de kits “Atualiza Pescador” estão agendadas para o dia 8 de julho, em Apuí, seguido dos municípios de Itapiranga, Silves e Itacoatiara, em datas a serem definidas.