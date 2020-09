Sepror comercializa pescado a preços acessíveis no Armando Mendes, neste sábado (12)

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), vai dar continuidade ao “Peixe no Prato”, que visa ofertar o pescado com um preço mais acessível à população manauara. A próxima edição do programa vai comercializar duas toneladas de pescado, neste sábado (12/09), a partir das 8h, na praça Central do bairro do Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

A ação, coordenada pela Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror), disponibilizará 10 unidades de jaraqui, de pacu ou de sardinha por R$ 5. O consumidor pode ainda optar por comprar quatro unidades por R$ 2, além de hortifruti a preços populares.

Segundo o secretário executivo da Sepa/Sepror, Leocy Cutrim, esta é uma forma de levar o pescado para pessoas de baixa renda e também movimentar o trabalho de pescadores e piscicultores do Amazonas. “Neste evento buscamos atender toda a zona Leste. Você que quer comprar peixes de qualidade com acompanhamento técnico, venha conhecer e comprar o pescado a preços acessíveis”, disse Leocy.

‘Peixe no Prato’ – Nas últimas 11 edições do programa, foram comercializadas mais de 12 toneladas de peixes, beneficiando mais de 8.800 famílias em situação de vulnerabilidade social, gerando uma renda de R$ 88 mil para os piscicultores.

*Com informações da assessoria

