Senai AM abre inscrições para cursos gratuitos nesta segunda-feira (29)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai – AM) vai abrir inscrições para vagas gratuitas em Manaus nos cursos de Qualificação, Aperfeiçoamento Profissional e Técnico, com início em janeiro de 2022, de forma presencial e a distância (EaD). Os interessados deverão se inscrever a partir de segunda-feira (29) até o dia 7 de janeiro, exclusivamente pela internet, pelo endereço eletrônico aqui.

Vagas

Ao todo serão ofertadas 1.767 vagas, sendo 66 turmas distribuídas nos turnos matutino e vespertino, de acordo com o coordenador da Escola Senai Antônio Simões, José Nabir Ribeiro. “É papel da instituição, induzir a questão da empregabilidade a partir dos cursos profissionalizantes ofertados”, afirma o coordenador.

Das vagas oferecidas, não haverá percentual de vagas reservadas a pessoas com deficiência, mas haverá acesso em igualdade de oportunidades e condições, primando pelo atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Escolas e Agências Senai, conforme art. 28, inciso XIII e art. 30, inciso I, da Lei nº 13.146/2015.

Nabir pontua uma das ações que o Senai procura fazer: ter um cuidado muito grande com a atualização dos perfis, a partir de uma lógica da inovação tecnológica, considerando o cenário de empregabilidade.

“A gente sabe que as ocupações profissionais mudam à medida que o tempo vai passando, a partir de uma necessidade do mercado, da indústria. Então, a instituição que faz a formação tem essa preocupação. Nesse caso, o Senai procura, continuamente, atualizar os currículos para que a atualização seja mantida, estimulando os alunos a refletirem acerca das ocupações que eles escolheram”, disse ele.

Inscrição

No ato da inscrição deve ser declarado no formulário o tipo de deficiência e também o recurso de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessária para participação no curso.

Os interessados deverão preencher um formulário de inscrição, conforme as solicitações que constam no edital, disponibilizado no site da instituição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para as vagas oferecidas e nem para a realização dos cursos. A matrícula do curso fica condicionada ao preenchimento das vagas por ordem de inscrição, realizado pelas Escolas Senai Amazonas.

Os documentos necessários para inscrição são, documento oficial de identificação com foto (Carteira de Identidade, Carteira Profissional, CNH ou Carteira de Trabalho), Cadastro de Pessoas Física (CPF) e comprovante de endereço com CEP. É necessário também que no ato da inscrição seja informado um e-mail válido.

Ao efetuar sua inscrição, o candidato declara que se encontra na situação de baixa renda. E, se aprovado no processo seletivo, no primeiro dia de aula assinará a respectiva declaração de baixa renda.

Todos os cursos serão realizados nas escolas Senai, em Manaus, com atividades teóricas e práticas, articuladas, pedagogicamente, sob a forma de itinerários formativos, exclusivos do Senai Amazonas, em consonância com os itinerários formativos do Senai (Departamento Nacional).

Os prazos e procedimentos, assim como suas eventuais alterações e demais procedimentos, devem ser acompanhados por meio das redes sociais do Senai Amazonas, sendo eles: Twitter; Facebook; Linkedin e Instagram

Cursos oferecidos

Almoxarife de obras – 160 horas;

Bombeiro hídrico – 160 horas;

Desenho Técnico de Móveis – 80 horas;

Design de Interiores – 160 horas;

Encarregado de Obras – 200 horas;

Informática Básica e Avançada – 112 horas;

Instalação de Sistema de Alarme – 24 horas;

Instalação de Sistema de CFTV de Segurança – 24 horas;

Instalador Hidráulico– 100 horas;

Manutenção em Instalações Elétricas Residenciais – 80 horas;

Mestre de Obras – 300 horas;

Montador de Móveis – 60 horas;

Montagem de Quadro de distribuição e acionamentos elétricos – 80 horas;

Pedreiro de Alvenaria – 160 horas;

Decoração Residencial, Comercial e Paisagismo – 160 horas;

Laudo e Inspeção de Instalações Elétricas Prediais – 40 horas;

Apontador de Obras- 160 horas;

Elaboração de Projetos para Construção Civil com CAD (CAD 2D) – 60 horas;

Pintor de Obras – 160 horas;

Projetos Elétricos de Média Tensão – 40 horas;

Projetos Elétricos Prediais em CAD – 40 horas;

Acústica Arquitetônica e Desempenho das Construções – 20 horas;

Transações Imobiliárias – 160 horas;

Laudo Pericial de Insalubridade e Periculosidade – 20 horas;

Assistente Administrativo Na Construção Civil – 160 horas;

Pequenos Objetos de Madeira – 100 horas;

Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança – 80 horas;

Manutenção Predial – 80 horas;

Luminotécnica Aplicada à Projetos – 80 horas;

Inspetor da Qualidade– 160 horas;

Assistente de Controle da Qualidade – 160 horas;

Instalador Gasista– 160 horas;

Banco de Dados My SQL – 80 horas;

Energia Solar: Dimensionando e Projetando – 48 horas;

Rotinas Contábeis – 60 horas;

Manutenção de Subestação Abrigada – 60 horas;

Técnico em Administração – 1.000 horas;

Preparador de Torno CNC – 180 horas;

Manutenção em Sistemas Mecânicos Convencionais – 160 horas;

Desenho Mecânico 3D – 150 horas;

Operador de Injetoras Plásticas – 80 horas;

Torneiro Mecânico – 180 horas;

Auxiliar de Manutenção de Sistemas Elétricos Automotivos – 90 horas;

Auxiliar de Manutenção de Veículos Leves – 120 horas;

Auxiliar de Manutenção de Sistemas de Freios e Direção Automotiva – 40 horas;

Mecânico e Reparador de Motores a Diesel Mercedes-Benz – Série 900 – 40 horas;

Auxiliar de Manutenção em Sistemas Elétricos de Motocicletas – 60 horas;

Auxiliar de Manutenção em Sistemas Mecânicos de Motocicletas – 80 horas;

Almoxarife – 160 horas;

Logística de Suprimentos – 80 horas;

Manutenção em Automóveis Leves – 200 horas;

Modista Costureiro – 160 horas;

Modelista industrial em tecido Plano – 160 horas;

Modelista Industrial de Roupas de Malha – 160 horas;

Padeiro de Pães Caseiros – 20 horas.

Comentarios