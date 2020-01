Senac Amazonas abre inscrição para curso de ‘Makes para o Carnaval’

Você é daqueles que se joga no período carnavalesco e gosta de “purpurinar” nos bloquinhos e na avenida? Se a resposta for sim, o Senac tem um curso que é a sua cara, ou melhor, a sua face. O curso em questão é o de “Makes para o Carnaval”.

O curso rápido será ofertado entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 9h ao meio-dia, no Senac Centro (Rua Saldanha Marinho, 410) e de 3 a 7 de fevereiro, das 19h às 22h, no Senac Cidade Nova (Av. Visconde de Itanhaém, 863, Cidade Nova I). O investimento é de R$ 150, que pode ser parcelado em 3x no cartão.

A proposta, segundo a professora Kamila Jordana, é fazer o aluno aprender a arte da automaquiagem e ficar em evidência nos festejos do período momesco. “Vamos abordar todas as tendências para o Carnaval 2020, quais as cores tendências, questões de harmonização de cores, aplicação de cílios, com tamanhos mais exagerados e coloridos”, disse.

Assim como no Carnaval, para a produção da make vale tudo, destaca Kamila. “Queremos fazer o aluno entender que no Carnaval vale tudo, glitter, cor, brilho, enfim, mas que tudo esteja em harmonia, que tudo seja uma criação artística”, finaliza.

Serviço

O quê: Curso de automaquiagem ‘Makes para o Carnaval’

Quando: Turma I 20 a 24/01 / Turma II 03 a 07/02

Onde: Senac Centro / Senac Cidade Nova

Horário: 9h às 12h / 19h às 22h

Quanto: R$ 150 ou 3x nos cartões

Informações: (92) 3198-2000

*Com informações da assessoria

