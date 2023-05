Semulsp realiza limpeza e melhorias no Cemitério Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou uma grande operação de limpeza e melhorias na infraestrutura, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste, no último sábado, 6/5, como parte das ações alusivas ao Dia das Mães.

Considerado um dos maiores campos-santos da capital amazonense, o local recebeu mais de 400 homens que trabalharam em atividades como poda de árvores, capinação, retirada de lixo, pintura de meio-fio, além de melhorias na iluminação, dentre outras intervenções infraestruturais.

O objetivo da operação é deixar tudo pronto para as visitações no segundo domingo de maio, em que se comemora o Dia das Mães. A expectativa é que muitas pessoas visitem o cemitério nesta data para prestar homenagens às mães que já faleceram.

A ação da Semulsp no cemitério Nossa Senhora Aparecida é parte de um esforço maior para melhorar a infraestrutura do local. Segundo o secretário da pasta, Sabá Reis, a iniciativa visa atender as demandas da população por espaços públicos mais limpos e bem cuidados.

“O cemitério Nossa Senhora Aparecida é um local de grande importância para a cidade, especialmente no Dia das Mães, quando muitas pessoas visitam seus entes queridos. Por isso, estamos intensificando nossos trabalhos de limpeza e melhoria para garantir que todos possam visitar o cemitério em um ambiente mais agradável e acolhedor. O prefeito David, foi eleito para cuidar das pessoas e da cidade”, afirmou o secretário.

Além da operação no Nossa Senhora Aparecida, a Semulsp tem realizado uma série de ações em toda a cidade para melhorar a qualidade de vida da população. Entre as iniciativas estão a revitalização da praça de alimentação do Dom Pedro, do anfiteatro do bairro Cidade Nova, bola do Mindu, entre outros ambientes públicos.

Com essas ações, a Prefeitura de Manaus espera oferecer uma cidade mais limpa, organizada e acolhedora a seus moradores e visitantes.