Semsa promove audiência pública para revisão do PPA e apresentação de propostas populares

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza, nesta sexta-feira, 5/8, a partir das 10h, audiência pública para a revisão do Plano Plurianual (PPA) para os anos de 2023 a 2025, com indicação de propostas prioritárias para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023. A audiência será conduzida pelo secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, e representantes de áreas técnicas, com transmissão ao vivo pelo perfil da Secretaria no Facebook (Semsa Manaus).

Durante o evento, serão apresentados os avanços da saúde municipal e os principais programas e ações projetados pela gestão. Também serão compartilhados durante a audiência os resultados da consulta pública realizada no período de 27 de julho a 4 de agosto, por meio da qual a população indicou prioridades em dois eixos de ação em saúde pública: “Investimento” e “Qualificação da Atenção Primária em Saúde e Vigilância em Saúde”.

Os usuários tiveram a oportunidade de votar em um dos sete itens do primeiro eixo e também em um dos oito itens apresentados no segundo eixo.

As propostas incluídas no PPA 2022 a 2025 foram construídas pelas áreas técnicas da Semsa e contemplam projetos para melhoria contínua da gestão, da qualidade de vida do servidor e dos serviços ofertados ao usuário da rede municipal de saúde.

Além do secretário, participam da audiência pública o subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salem; a subsecretária de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo; a subsecretária de orçamento e projetos da Semef, Karliley Karla Capucho; e o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Manaus (CMS/MAO), Lindomar Cartilho Barone de Souza.

👉 Com informações da assessoria