Semsa Manaus lança podcast com temas da área da Saúde

Com o objetivo de ampliar os canais de interlocução com a população e contribuir para o conhecimento e a prática de medidas de bem-estar e prevenção de doenças, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) lança nesta quinta-feira, 15/6, o podcast “Bora Falar de Saúde?”, que trata, em seu primeiro episódio do tema Hanseníase. O programa poderá ser acessado pelas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcast, e também pelo canal oficial da Semsa no Youtube.

A criação do podcast integra o conjunto de estratégias criadas pela Diretoria de Comunicação da Semsa para ampliar e diversificar o conjunto de canais utilizados pela secretaria para orientar, esclarecer e sensibilizar a população quanto às questões de saúde pública. O projeto faz parte do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, e visa disponibilizar conteúdo qualificado sobre temas específicos da área, aumentar a visibilidade da Semsa e seus especialistas junto aos públicos interessados neste campo e garantir que a secretaria acompanhe as tendências do cenário contemporâneo.

Os programas, em formato de bate-papo com 30 minutos a uma hora de duração, serão apresentados pela secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, médica especialista em Medicina da Família e Comunidade, e contarão com um ou dois profissionais convidados. Cada episódio terá, ainda, dois quadros fixos: o “Espia Só”, com aspectos históricos e curiosidades sobre o tema, e o “Fala, Especialista”, por meio do qual a população participa com perguntas.

No primeiro episódio, intitulado “Hanseníase, um Mal Milenar”, participam da conversa a médica dermatologista Rosa Corrêa e a chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase, enfermeira Ingrid Santos. Ao longo do programa as três analisam por que a hanseníase, que é uma doença milenar, segue como um desafio para a saúde pública no Brasil e no mundo e, além disso, abordam sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e o estigma que acompanha as pessoas afetadas pela doença.

Shádia Fraxe explica que a ideia do podcast, que terá periodicidade mensal, é levar informação aprofundada sobre temas de interesse público, com linguagem simples. “Por isso escolhemos o nome ‘Bora Falar de Saúde?’, que é um convite informal ao bate-papo”, ressaltou.

Ela destacou que, por meio do podcast, a secretaria quer que os ouvintes tenham acesso a informações adicionais, ditas de modo descontraído, sobre uma série de assuntos relevantes. ”Com isso, esperamos que a Semsa possa contribuir com mais esclarecimento sobre a saúde e também com maior adesão da população a boas condutas de prevenção e tratamento de doenças”, disse.

A secretária acrescenta que o podcast é uma ferramenta de comunicação com número crescente de consumidores no mundo e deve ser visto, inclusive pelo poder público, como uma oportunidade de ampliar as estratégias de comunicação com nichos de usuários interessados em temas relativos à prestação de serviços ao cidadão, à governança pública e a campos específicos de atuação governamental, como a Saúde.

“O prefeito David Almeida tem incentivado o aprimoramento das formas de nos comunicarmos com nossos usuários e a gestão municipal vem trabalhando em projetos e na consolidação dessa e de outras ferramentas que aproximam o cidadão da instituição”, salientou Shádia Fraxe.

Os episódios do “Bora Falar de Saúde?”, inicialmente gravados, começaram a ser produzidos neste semestre. De acordo com o planejamento da Semsa, o próximo programa deve entrar no ar no dia 14 de julho, com o tema “Pré-natal: Cuidado que Garante Saúde”, e o seguinte, no dia 15 de agosto, com o tema “A pólio e os riscos de reintrodução do vírus no país”.