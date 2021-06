Semsa acerta aquisição de vacinas da Janssen em Manaus

A secretária municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, nesta quarta-feira (23), afirmou que está em tratativas junto à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) para a aquisição das vacinas contra a Covid-19 Janssen, unidade farmacêutica da Johnson & Johnson, para a capital.

A afirmação foi dada durante a retomada da aplicação das vacinas contra a Covid-19 em Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques, Zona Centro-sul da capital. O ponto realiza atendimento exclusivo a pedestres, sendo que no Sambódromo o atendimento à população é realizado via drive Trhu.

O primeiro lote de 1,5 milhão de doses da Janssen, chegou na manhã de terça-feira (22) ao Brasil. O avião que trouxe a remessa pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no início da manhã. Ao todo, foram encomendadas pelo governo federal 38 milhões de doses dessa empresa.

Segundo a secretária Shádia Fraxe, somente as capitais brasileiras devem receber a vacina Janssen. Fraxe acrescentou que já tem dialogado com o Ministério da Saúde para que os manauaras recebam as aplicações do imunizante.

“As vacinas da Janssen ficarão somente na capital. Estamos na tratativa para saber quantas doses poderemos oferecer à população”, disse a secretária.

Retomada da vacinação

As equipes de vacinação foram distribuídas em seis postos, sendo um, a Escola de Enfermagem, exclusivo para a segunda dose da CoronaVac, com funcionamento das 9h às 16h, localizados em todas as zonas da cidade: shopping Phelippe Daou, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Studio 5 Centro de Convenções, Clube do Trabalhador do Sesi/AM e Centro de Convenções (sambódromo).

O atendimento é realizado às pessoas a partir de 34 anos, entre outros grupos prioritários, em pontos especialmente montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

FONTE: D24AM