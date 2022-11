Seminf recupera e limpa drenagens pluviais para evitar alagamentos no período das chuvas

MANAUS — A Prefeitura de Manaus intensifica serviços de prevenção, desobstrução e recuperação do sistema de drenagem pluvial a fim de permitir o escoamento correto das águas, evitando alagamentos durante o período de chuvas que se aproxima. O serviço realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) beneficia muitos bairros da capital.

Nesta quarta-feira, 9/11, as equipes trabalham na recuperação da rede de drenagem profunda da rua Araújo Filho, bairro São Francisco, zona Sul, onde um afundamento parcial da via causou o rompimento da rede. De imediato os trabalhos foram iniciados, um serviço minucioso, por conta das edificações no local que são muito próximas umas das outras.

A equipe formada por 15 servidores realiza manualmente a substituição dos tubos danificados, por peças de concreto armado bem mais largas que facilitam o escoamento correto. Um trabalho para que as chuvas não causem maiores transtornos aos moradores. Após finalizar as trocas dos tubos, a rua receberá o serviço de aterro da erosão e a recuperação asfáltica.

Segundo o engenheiro da Seminf, Hudson Smith, o acúmulo de lixo descartado em local irregular é o principal responsável pelo rompimento na tubulação, pois impede que a água corra para as caixas coletoras, e que a infiltração cause o afundamento de trechos.

“O excesso de lixo descartado em local irregular ocasiona o acúmulo nos tubos da rede de drenagem que a curto prazo provoca o rompimento e o desanelamento das tubulações. Por conta da fragilidade das edificações na área, optamos pela abordagem manual, uma vez que a trepidação das máquinas pesadas poderiam levar a rachaduras e comprometimento das residências”, explica Smith

As equipes do distrito de obras da área, além das drenagens profunda e superficial, realizam obras de recuperação asfáltica para melhorar a infraestrutura da comunidade. A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade, na identificação de áreas mais afetadas, para que as obras emergenciais sejam realizadas de forma célere.