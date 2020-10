Semifinal do Miss Plus Size 2020 acontece no domingo

O Shopping Ponta Negra será palco da semifinal do Concurso Miss Plus Size 2020. O evento vai acontecer neste domingo (25), às 16h, no segundo piso (L2), próximo à Zara, e vai reunir 17 candidatas. Nesta etapa, a disputa será pela faixa de Miss Fashion e Elegância.

“Estamos muito felizes em mais uma vez sediar uma etapa do Concurso Miss Plus Size, que além de enaltecer a beleza das mulheres, também fortalece o mercado de moda plus size”, destacou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Nesta etapa, as candidatas do concurso irão desfilar com trajes nas cores branca e nude, além de usarem acessórios da Cooperativa de Artesanato de Trabalho Amazonense (Copamart), que fica localizada no segundo piso do shopping.

“Uma banca julgadora, que é formada por profissionais de vários segmentos, vai escolher as duas finalistas que estiverem usando os looks mais fashion e elegante”, explicou Fernando Salignac, coordenador da competição.

E o público vai conhecer as escolhidas apenas na grande final do concurso, que acontecerá no dia 7 de novembro, às 19h, no Palácio Rio Negro. “A vencedora irá representar o Amazonas no Miss Plus Size Brasil, que acontece em maio do ano que vem aqui em Manaus”, informou o coordenador do evento.

O evento, assim como todas as ações que o Ponta Negra vem realizando durante a pandemia, seguirá todos os protocolos de prevenção contra o coronavírus.

Na entrada, é medida a temperatura de quem acessa o shopping. Totens com álcool em gel são disponibilizados para o público nas áreas comuns e nas lojas.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório. O distanciamento social também é observado, assim como o limite de público.

*Com informações da assessoria

