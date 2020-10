Sementes misteriosas chegam ao AM

As sementes misteriosas já chegaram a todos os estados do Brasil. O Amazonas, que era o último estado sem registros, notificou os primeiros casos na quinta-feira (8).

Sete pacotes das sementes foram recebidos por moradores do estado, cinco em Humaitá e dois em Autazes, no interior do estado. Eles foram repassados às equipes de fiscalização agropecuária da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf).

Até terça-feira (6), foram confirmados 258 pacotes de sementes não solicitados em 24 estados e no Distrito Federal, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O Maranhão, que também não tinha casos, registrou os primeiros ainda na terça.

O Mapa afirmou que a origem das embalagens são países asiáticos, como China e Malásia. Após análises das sementes, o ministério encontrou fungos, ácaro e até possíveis plantas daninhas nos pacotes.

Moradores de Estados Unidos e Canadá também registraram casos semelhantes. A suspeita do governo brasileiro é que seja uma fraude relacionada ao comércio on-line.

*Com informações da assessoria

