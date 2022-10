Semana terá 84 unidades de saúde para vacinação contra covid-19

MANAUS — A vacinação contra a Covid-19 será disponibilizada pela Prefeitura de Manaus em 84 unidades de saúde, administradas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nesta semana, de segunda a sexta-feira, 17 a 21/10. Os pontos de imunização estão distribuídos em todas as zonas da cidade, operando em horários estratégicos, que se estendem, em algumas unidades, até as 20h.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que as salas de vacina atendem todos os públicos a partir de 12 anos de idade. Já a vacinação infantil está concentrada em 43 unidades para crianças de 5 a 11 anos, e em dez unidades para os pequenos de 3 e 4 anos de idade.

“Precisamos continuar adotando diversas medidas contra o coronavírus, e a principal delas é a vacinação, que tem protegido nossa população contra as formas graves da Covid-19. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas com esquema vacinal incompleto, e isso acaba as deixando vulneráveis para a doença, mas esse necessário pode ser revertido com o simples ato de buscar uma unidade da Semsa e tomar sua dose”, orienta Djalma.

Os usuários devem se dirigir à unidade mais próxima portando documento de identidade com foto e cartão de vacina. A lista de endereços, horários e vacinas disponíveis está disponível no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no link bit.ly/localvacinacovid19 e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Dados

O Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br) aponta que mais de 4,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Manaus até a última sexta-feira, 14, desde o começo da campanha de imunização contra a doença, em janeiro de 2021.

Quase 80% da população vacinável, com mais de três anos, concluiu o esquema inicial, com duas doses ou dose única. As doses de reforço, chamadas também de terceira e quarta doses, já apresentam uma adesão menor por parte dos usuários.

Até a última sexta-feira, cerca de 630 mil pessoas já haviam passado do intervalo para receber a terceira dose, e outras 396 mil estavam com a quarta dose em atraso, conforme dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV).

Os usuários que perderam o cartão de vacina podem consultar as doses recebidas na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando apenas o CPF, onde também são disponibilizados dados sobre transparência, certificado de vacinação e notícias sobre a campanha.