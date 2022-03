As avenidas Cosme Ferreira, Noel Nutels, do Turismo, Darcy Vargas, Brasil e Governador José Lindoso (Torres) são focos constante das equipes de educação no trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) por serem as áreas da cidade onde ocorrem mais acidentes com vítimas fatais – uma realidade que a Prefeitura de Manaus vem trabalhando para mudar. Por meio de mobilizações, da distribuição de impressos e outras ações de conscientização, o intuito das equipes do órgão é abranger cada vez mais motoristas, pedestres e todos que estão nestas e em outras vias da cidade para que se compartilhe boas práticas de respeito no trânsito, reduzindo o número de acidentes nas vias.

Agora em março, as ações vêm sendo reforçadas no período de 22 a 28 de março quando a prefeitura realiza a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito. Este ano, a campanha trabalha com o mote “Quando você se conscientiza, salva vidas”, direcionando ações em especial aos jovens, para que redobrem a atenção no trânsito; a mulheres, para que sejam referências de responsabilidade; e à necessidade de maior atenção e respeito aos motociclistas.

Para entender

A Semana de Trânsito no mês de março foi instituída em 6 de maio de 2014 para lembrar o acidente ocorrido na Avenida Djalma Batista, neste mesmo ano, entre um caminhão e um micro-ônibus, que resultou na morte de 16 pessoas.

Confira as ações que serão realizadas até o dia 28 de março:

Dia 23 de março – Palestra on-line para mototaxistas sobre “Técnicas de pilotagem segura e defensiva”, dentro do projeto Mobilidade com Responsabilidade.

Dia 25 de março – Abordagem educativa do Projeto Transversalizando o Trânsito. Local: Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira de Almeida, no Novo Aleixo.

Dia 28 de março – Encerramento da Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito. Local: Faixa de pedestres na avenida São Jorge, no São Jorge, próximo à Drogaria Santo Remédio, com a distribuição de panfletos e fiscalização a pedestres e motoristas a partir das 11h.

A ideia é compartilhar boas práticas e evitarmos cada vez mais acidentes. Seja você também um condutor consciente. Quando você se conscientiza, salva vidas.