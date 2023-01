‘Semana do Quadrinho Nacional de Manaus’ inicia neste sábado com o apoio da prefeitura

A 5ª edição da “Semana do Quadrinho Nacional de Manaus”, evento que celebra artistas brasileiros e suas obras, e que conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), inicia neste sábado, 28/1, a partir das 16h até às 20h, na Biblioteca Pública do Amazonas, localizada na rua Barroso, 57, no Centro. O evento, neste ano, acontecerá nos dias 28, 29 e 30/1, e 4 e 5 de fevereiro, sendo gratuito e aberto ao público em geral.

Realizado desde 2019, o evento foi idealizado em comemoração ao “Dia do Quadrinho Nacional”, celebrado em 30/1. O primeiro dia do evento terá atividades como: oficina de Noções de Roteiro para Quadrinhos com Daniel Esteves; eventos editoriais na Amazônia – palestra com a participação dos produtores Evaldo Vasconcelos, Rhafa Porto, a professora Claudia Menezes Martins e do editor Rapha Pinheiro; lançamento e mesa de autógrafo do quadrinho Death Hunt de Stan Lee, com a editora Sâmela Hidalgo e as artistas Tai Silva e Raquel Teixeira; além de plataformas on-line para quadrinhos – palestra on-line com Luiz Andrade e Carol Peacemaker.

