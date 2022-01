‘Semana do Quadrinho Nacional de Manaus’ conta com apoio da prefeitura

A quarta edição da “Semana do Quadrinho Nacional de Manaus”, evento que celebra artistas brasileiros e suas obras, conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Realizado desde 2019, o evento foi idealizado em comemoração ao “Dia do Quadrinho Nacional” celebrado no dia 30/1, e na capital amazonense a programação deste ano iniciou neste sábado, 29/1, e vai até o dia 6/2, na Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista, localizada na esquina da rua Monsenhor Coutinho, 529, no Centro.

O curador do evento, Evaldo Vasconcelos, debateu o quadrinho “Todas as Pedras no Fundo do Rio” com o autor Wagner William. Também houve debate entre o vice-presidente da Manauscult, Cristian Pio Avila e o quadrinista, pintor e professor, Gidalti Junior, autor do quadrinho “Brega Story”. O evento tem limitação de público e segue as normas sanitárias contra a Covid-19.

“Estamos apoiando a realização de um evento que está reunindo vários profissionais de quadrinhos do país, e temos a missão de proporcionar aos artistas da nossa terra, essa troca de informações, para que eles tenham a possibilidade de estabelecer redes de contatos profissionais com diversos artistas. Também é uma grande alegria ver os jovens vindo participar. São futuros desenhistas, escritores e quadrinistas que estão aprendendo e compartilhando experiências com autores que estão numa trajetória consagrada”, explicou Avila.

De acordo com o curador do evento, Evaldo Vasconcelos, a “Semana do Quadrinho Nacional” surgiu com a ideia de ser uma ponte entre o público e os artistas locais com os artistas e editores do mercado nacional.

“Esse é um evento que sempre teve a preocupação em não ser somente uma vitrine para os artistas ou para os leitores conhecerem esses artistas, mas, também, de ser um local de troca de informações, de ter convidados que tragam conhecimento, e para isso, as oficinas têm um papel muito importante, de ser um local de troca, e trazer produtores e profissionais do mercado editorial brasileiro, para conhecer o que é produzido aqui em Manaus” enfatizou.

O evento conta com duas exposições, sendo uma de artistas locais e outra de artistas nacionais, área de venda de quadrinhos produzidos no Amazonas e em outros Estados da região Norte, oficinas, cursos e debates de artistas, além de mesas de autógrafos e encontros dos artistas com o público. A programação completa, inscrições e os locais do evento podem ser conferidas no site www.semanadoquadrinhomao. com e no Instagram (@semanadoquadrinho.mao).

Programação

30/1 – Domingo

10h às 12h – Processo de criação e produção de histórias em quadrinhos com o autor Gidalti JR – Parte 1

13h – Anúncio da abertura das inscrições do “Prêmio Mapinguari de Quadrinhos”

14h às 17h – Processo de criação e produção de histórias em quadrinhos com o autor Gidalti JR – Parte 2

4/2 – Sexta-feira

15h – Fabi Marques e Paulo Moreira debatem sobre processo criativo.

5/2 – Sábado

16h – Fabi marques palestra sobre cores nos quadrinhos.

6/2 – Domingo

15h – Semana do Quadrinho Manaus – entrevista com Felipe Vinha sobre jornalismo cultural.

16h – Semana do Quadrinho Manaus – entrevista com Paulo Moreira sobre quadrinhos digitais.

>>>Com informações da assessoria