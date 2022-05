Sema promove mutirão de castração para cães e gatos na Cidade Nova

MANAUS — A Unidade Móvel de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) fará um mutirão de atendimento de cães e gatos, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Os procedimentos serão realizados a partir deste sábado (14/05) e seguem até quinta-feira (19/05).

O local de atendimento é a Escola Estadual Profª Sebastiana Braga, localizada na avenida Timbiras, apenas para nomes inscritos no cadastro reserva do “castramóvel”, disponível no site da Sema (meioambiente.am.gov.br). A equipe da Assessoria de Bem-Estar Animal (Assbea) da Sema está realizando os agendamentos por meio de ligação e mensagens via Whatsapp. Só deve comparecer quem foi contatado.

No sábado, a ação terá um reforço da Upinhavet, iniciativa da deputada estadual Joana Darc (PL) junto à Comissão de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A Upinhavet realizará orientação veterinária, vacinação viral e antirrábica, vermifugação, corte de unha, limpeza de ouvido, bem como informações sobre bem-estar animal e guarda responsável. Para estes serviços, serão distribuídas 300 senhas, das 9h às 13h. Não é necessário agendamento, sendo o atendimento por ordem de chegada.

No domingo (15/05), o “castramóvel” não funcionará, retomando os trabalhos na segunda-feira (16/05), apenas para retirada de pontos dos animais castrados na ação realizada no Monte das Oliveiras, das 10h ao meio-dia.

De terça-feira a quinta-feira (17 a 19/05), o serviço de castração volta a ser oferecido para pessoas no cadastro reserva que foram contatadas.

Os cadastrados deverão comparecer com o animal em jejum de no mínimo seis horas e portando documentos de identificação – RG e CPF. O animal será liberado no mesmo dia do procedimento, quando receber alta do veterinário. Não haverá possibilidade de reagendamento ou cadastro de novos animais.