Sem trabalho, ex-humorista do ‘Pânico’ vende bolsas de grife

O humorista Evandro Santo se viu em uma saia justa recentemente. Ele ficou conhecido por seu personagem Christian Pior, no “Pânico na TV”, onde trabalhou por 9 anos. Após isso, ele participou de “A Fazenda”, foi jurado do programa do Raul Gil e teve outras passagens na televisão. Porém, com a crise de 2020, ele teve que procurar alternativas para se sustentar e acabou vendendo bolsas de grife.

No perfil do Instagram do comediante, ele conta que faz shows de humor em stand-ups, festas, casamentos e até presença vip. Porém, em entrevista ao site Notícias da TV, Evandro revela que viu os 20 compromissos profissionais que tinha agendado serem cancelados, por causa das medidas de isolamento social. Para ter uma fonte de renda, o artista se desfez da coleção de bolas de grife. “Vendi bolsas Louis Vuitton e Chanel. Minha terapeuta me indicou um brechó de uma amiga, fui lá e vendi”, revela.

“Não fez falta. Na boa? Vendi muita coisa que não fazia mais sentido para mim. Estou no essencial. Acho que é um exercício sem volta. Foi uma fase mágica, de deslumbre. Claro que tenho minhas coisas, mas para que dez bolsas? Malas? Doei tudo ou vendi”, ele explica. Evandro conta que quando começou a ficar famoso ele se viu deslumbrado com a posição de celebridade e acabou tirando os pés do chão.

“Quando você está em um certo grau de fama, parece que muda alguma coisa. Você entra numa fase não muito realista. Parece que você tira um pouco do pé da realidade. Você se deslumbra e acha que está acima do bem e do mal”, Evandro analisa. O comediante diz que foram vários fatores que o levaram a esse deslumbre, como a morte de um amigo, a mãe doente, a traição de um namorado, dívidas e processos de shows em que ele chegou atrasado. “Foram várias coisas, um dominó de emoções. Não sei como aguentei”.

Com o “tombo”, como ele mesmo descreve, o humorista diz que voltou à realidade. Evandro se desfez das bolsas de grife, mas revela que não faturou muito com as vendas. Porém, o comediante conta que após isso ele começou a se reinventar na profissão. O artista passou a fazer lives pagas, vídeos para o IGTV, shows em festas por chamadas de vídeo e está se preparando para estrear como apresentador na TV WA, canal pago de televisão, antiga Play TV.

