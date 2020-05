Sem Sikêra Jr., ‘Alerta Nacional’ ganha novo apresentador

Com a saída de Sikêra Jr. do comando do ‘Alerta Nacional’, na Rede TV!, por ter contraído o novo coronavírus, o escolhido para substituir o polêmico apresentador foi o repórter acreano, Bruno Fonseca, o Brunoso. Ao lado de Mayara Rocha, a dupla tem conseguido chamar a atenção do público e manter bons índices na audiência.

Brunoso estreou no comando do programa no dia 04 de maio e ficará até que Sikêra possa voltar ao trabalho. Sikêra, que sempre foi contrário ao isolamento social, saiu do programa no fim de abril ao testar positivo para o vírus e mostrar sinais da Covid-19. “Não subestimem a doença como eu fiz”, disse ele ao se despedir do público.

Porém, o programa parece estar indo muito bem no comando de Bruno. Inicialmente, quem ficou no lugar do polêmico Sikêra, foi Mayara, mas os números caíram e o próprio público pediu para que Brunoso assumisse o comando.

A emissora manauara, TV A Crítica, responsável pela produção do programa, decidiu que ele iria dividir o palco com ela e fez com que a audiência voltasse a marcar pontos de destaque.

Bruno é tão polêmico quanto Sikêra e faz brincadeiras tão estranhas quanto. Um dos seus passatempos favoritos é pegar no pé do Wallace Bruno, conhecido como ‘Michele Obama’, assessor pessoal de Sikêra.

