Sem herdeiros, funcionários de Jô Soares ficam com parte da herança milionária

Jô Soares (1938-2022) deixou parte de sua herança para quatro funcionários que trabalharam em sua casa durante muitos anos. A porcentagem que cabe aos colaboradores, no entanto, é bem modesta.

O Notícias da TV teve acesso ao testamento do apresentador. No documento, ficou estipulado que 10% dos bens fossem divididos entre Antonio Roberto Colossi (3,6%); Marlucy de Oliveira Costa (3,2%); Marycleidy de Oliveira Costa (1,6%) e Sebastião Kassen Moreira dos Santos (1,6%). A reportagem procurou os beneficiados, mas eles não foram encontrados

A maior parte da herança de Jô, o equivalente a 80% do patrimônio, ficou com a ex-mulher, Flavia Maria Junqueira Pedras Soares. O dúplex em que Jô morava já havia sido passado para o nome da ex em 2017. Além do imóvel, Flavia recebeu objetos valiosos, como joias, relógios, canetas, quadros e instrumentos de estúdio. Claudia Colossi, amiga do comunicador, ficou com os outros 10%.

Jô deixou também uma biblioteca com mais de 5 mil livros. A coleção deverá ser toda doada para uma instituição designada por Flavia. Ela foi nomeada curadora dos bens a mando do dono do bordão “beijo do gordo”. A fortuna inclui também contas bancárias do exterior.

Sem herdeiros, solteiro e filho único, Jô Soares alterou seu testamento um mês antes de morrer. O novo texto foi emitido sob o título de testamento público, aquele registrado em cartório e testemunhado por duas pessoas. Na última cláusula, o apresentador manifestou o desejo de ser cremado e que suas cinzas fossem entregues a Flavia.

Apartamento milionário

O imóvel que pertence a Flavia Pedras é um dúplex, localizado na avenida Higienópolis, região central de São Paulo. Segundo o site Agente Imóvel, o metro quadrado ali custa em média R$ 12 mil –ou seja, cada um dos apartamentos sairia por R$ 7,3 milhões. O condomínio em que ele vivia é o mesmo de Adriane Galisteu, e os domicílios lá têm a partir de 620 metros quadrados.

Angélica foi uma das únicas a visitar e exibir os detalhes do apartamento no extinto programa Estrelas (2006-2018), em que entrevistava outros famosos. Jô se mudou para a avenida Higienópolis em 1991 quando ainda era casado com Flávia. Os dois se separaram em 1998.

O local tem um acervo de obras de arte, ateliê, escritório, estúdio, esculturas e espaços bem privativos como uma barbearia e uma capela em homenagem a Santa Rita de Cássia. Ele ainda instalou um elevador a vácuo que conectava os dois andares.